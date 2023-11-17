Россия блокирует проведение обмена пленными с Украиной

Россия с августа этого года начала блокировать проведение процедуры обмена военнопленными с Украиной.

Почему Россия блокирует проведение обмена военнопленными

По словам представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко, продолжается работа, однако россияне с августа этого блокируют этот процесс.

Сейчас ведутся переговоры, продолжается работа. Но, действительно, начиная с лета Россия заморозила фактически обмены. Они в том объеме, как это было раньше, не происходят, – подчеркнул Яценко. Поделиться

Он отметил, что Украина готова к проведению обмена, однако все зависит от россиян.

Яценко отметил, что в Украине заканчиваются места для содержания российских военнопленных и существует необходимость увеличения количества таких мест.

Мы бы с радостью обменяли их хоть завтра на наших защитников. Мы знаем, что условия, в которых наши защитники находятся в России, значительно хуже тех условий, которые мы предлагаем как европейская страна, которая придерживается третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными, - объясняет представитель Координационного штаба. Поделиться

Почему затягивается процесс обмена пленными

По его словам, РФ не интересуется судьбой своих пленных, поэтому затягивают обмен и создают разные препятствия.