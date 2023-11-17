Россия блокирует проведение обмена пленными с Украиной

Россия с августа этого года начала блокировать проведение процедуры обмена военнопленными с Украиной.
Почему Россия блокирует проведение обмена военнопленными
По словам представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко, продолжается работа, однако россияне с августа этого блокируют этот процесс.
Он отметил, что Украина готова к проведению обмена, однако все зависит от россиян.
Яценко отметил, что в Украине заканчиваются места для содержания российских военнопленных и существует необходимость увеличения количества таких мест.
Почему затягивается процесс обмена пленными
По его словам, РФ не интересуется судьбой своих пленных, поэтому затягивают обмен и создают разные препятствия.
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