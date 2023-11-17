Россия блокирует проведение обмена пленными с Украиной
Категория
Украина
Дата публикации

Россия блокирует проведение обмена пленными с Украиной

Освобожденные из плена военные ВСУ
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Источник:  online.ua

Россия с августа этого года начала блокировать проведение процедуры обмена военнопленными с Украиной.

Почему Россия блокирует проведение обмена военнопленными

По словам представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко, продолжается работа, однако россияне с августа этого блокируют этот процесс.

Сейчас ведутся переговоры, продолжается работа. Но, действительно, начиная с лета Россия заморозила фактически обмены. Они в том объеме, как это было раньше, не происходят, – подчеркнул Яценко.

Он отметил, что Украина готова к проведению обмена, однако все зависит от россиян.

Яценко отметил, что в Украине заканчиваются места для содержания российских военнопленных и существует необходимость увеличения количества таких мест.

Мы бы с радостью обменяли их хоть завтра на наших защитников. Мы знаем, что условия, в которых наши защитники находятся в России, значительно хуже тех условий, которые мы предлагаем как европейская страна, которая придерживается третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными, - объясняет представитель Координационного штаба.

Почему затягивается процесс обмена пленными

По его словам, РФ не интересуется судьбой своих пленных, поэтому затягивают обмен и создают разные препятствия.

В мае этого года у нас произошло несколько больших обменов, сейчас последний состоявшийся седьмого августа. Мы смогли вернуть только 22 человека. Находятся разные причины для того, чтобы отсрочить эти обмены, и фактически это такое крючкотворство для того, чтобы этот процесс замедлить, и для того, чтобы иметь возможность проводить какие-то пропагандистские кампании. Мы считаем, что это делается именно для этого, – рассказал Яценко.

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