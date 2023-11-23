В ГУР оценили перспективы проведения обмена всех на всех

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, продолжается работа по проведению обмена украинских военнопленных и вскоре следует ожидать результатов.
Что известно о перспективах возобновления обменов военнопленными между Украиной и РФ
Представитель разведки добавил, что параллельно ведется работа по продолжению других отдельных групповых обменов.
Юсов подчеркнул, что переговоры и работа Координационного штаба по подготовке обменов продолжается.
Что известно о перевоспитании российских военнопленных
Юсов отметил, что украинская сторона пытается заниматься перевоспитанием российских военнопленных.
В частности, военнопленным россиянам преподают курс истории, чтобы лишить их кремлевской лжи в уме.
Он отметил, что преподавание россиянам истории Украины - это вопрос "не повторение школьной программы, а разозмбирование людей, пораженных рашистской пропагандой".
По его словам, такую информацию доводят до оккупантов в добровольном режиме.
И большое их количество с интересом открывает для себя настоящие вещи, которые понятны украинцу или другому европейцу с детства.
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