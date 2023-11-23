В ГУР оценили перспективы проведения обмена всех на всех

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, продолжается работа по проведению обмена украинских военнопленных и вскоре следует ожидать результатов.

Что известно о перспективах возобновления обменов военнопленными между Украиной и РФ

Он возможен. Это задача. Но это долгая сложная работа… Конечно, это то, что предусматривает международное право – возвращение всех защитников домой, - отметил Юсов, отвечая на вопросы перспектив проведения обмена по формату "всех на всех". Поделиться

Представитель разведки добавил, что параллельно ведется работа по продолжению других отдельных групповых обменов.

Если говорить о наших козырях, конечно, чем больше успехов украинских Сил безопасности и обороны, чем больше пополнение обменного фонда, тем больше аргументов для подготовки последующих обменов. И такие аргументы появляются, – объясняет представитель ГУР. Поделиться

Юсов подчеркнул, что переговоры и работа Координационного штаба по подготовке обменов продолжается.

И результаты обязательно будут. Мы все хотим, чтобы это произошло как можно скорее, – отметил представитель ГУР. Поделиться

Что известно о перевоспитании российских военнопленных

Юсов отметил, что украинская сторона пытается заниматься перевоспитанием российских военнопленных.

В частности, военнопленным россиянам преподают курс истории, чтобы лишить их кремлевской лжи в уме.

Он отметил, что преподавание россиянам истории Украины - это вопрос "не повторение школьной программы, а разозмбирование людей, пораженных рашистской пропагандой".

В этом направлении ведется работа. Для того чтобы у военнопленных было объективное восприятие истинных причин этой геноцидной войны, кто действительно виноват в этой войне, какие страшные военные преступления они натворили против нашего народа. Конечно, они должны знать информацию об этом, – отметил Юсов. Поделиться

По его словам, такую информацию доводят до оккупантов в добровольном режиме.

И большое их количество с интересом открывает для себя настоящие вещи, которые понятны украинцу или другому европейцу с детства.