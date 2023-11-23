У ГУР оцінили перспективи проведення обміну всіх на всіх

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, триває робота щодо проведення обміну українських військовополонених і невдовзі варто очікувати на результати.

Що відомо про перспективи відновлення обмінів військовополоненими між Україною та РФ

Він можливий. Це завдання. Але це довга складна робота… Звичайно, це те, що передбачає міжнародне право – повернення усіх захисників додому, - зазначив Юсов, відповідаючи на питання щодо перспектив проведення обміну за форматом “всіх на всіх”. Поширити

Представник розвідки додав, що паралельно ведеться робота над продовженням інших окремих групових обмінів.

Якщо говорити про наші козирі, звичайно, чим більше успіхів українських Сил безпеки і оборони, чим більше поповнення обмінного фонду, тим більше аргументів для підготовки наступних обмінів. І такі аргументи з’являються, - пояснює представник ГУР. Поширити

Юсов підкреслив, що переговори і робота Координаційного штабу з питань підготовки обмінів триває.

І результати обов’язково будуть. Ми всі хочемо, щоб це відбулося якомога швидше, - зазначив представник ГУР. Поширити

Що відомо про перевиховання російських військовополонених

Юсов зазначив, що українська сторона намагається займатись перевихованням російських військовополонених.

Зокрема, військовополоненим росіянам викладають курс історії, аби позбавити їх кремлівської брехні у голові.

Він зазначив, що викладання росіянам історії України - це питання "не повторення шкільної програми, а роззомбування людей, які вражені рашистською пропагандою".

У цьому напрямі ведеться робота. Для того, щоб у військовополонених було об'єктивне сприйняття справжніх причин цієї геноцидної війни, хто справді винен у цій війні, які страшні воєнні злочини вони наробили проти нашого народу. Звичайно, вони мають знати інформацію про це, - зазначив Юсов. Поширити

За його словами, таку інформацію доводять до окупантів у добровільному режимі.

І велика їх кількість з цікавістю відкриває для себе справжні речі, які зрозумілі для українця чи іншого європейця з дитинства.