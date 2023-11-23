У ГУР оцінили перспективи проведення обміну всіх на всіх

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, триває робота щодо проведення обміну українських військовополонених і невдовзі варто очікувати на результати.
Що відомо про перспективи відновлення обмінів військовополоненими між Україною та РФ
Представник розвідки додав, що паралельно ведеться робота над продовженням інших окремих групових обмінів.
Юсов підкреслив, що переговори і робота Координаційного штабу з питань підготовки обмінів триває.
Що відомо про перевиховання російських військовополонених
Юсов зазначив, що українська сторона намагається займатись перевихованням російських військовополонених.
Зокрема, військовополоненим росіянам викладають курс історії, аби позбавити їх кремлівської брехні у голові.
Він зазначив, що викладання росіянам історії України - це питання "не повторення шкільної програми, а роззомбування людей, які вражені рашистською пропагандою".
За його словами, таку інформацію доводять до окупантів у добровільному режимі.
І велика їх кількість з цікавістю відкриває для себе справжні речі, які зрозумілі для українця чи іншого європейця з дитинства.
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