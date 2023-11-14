Нацгвардійці поповнили полон чотирма окупантами РФ на Запорізькому напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Нацгвардійці поповнили полон чотирма окупантами РФ на Запорізькому напрямку

Полон

На Запорізькому напрямку нацгвардійці взяли в полон чотирьох окупантів. Двоє з них — контрактники.

Окупанти РФ здалися в полон

Бійці військової частини 3017 НГУ на Запорізькому напрямку поповнили обмінний фонд чотирма військовослужбовцями РФ.

Зазначається, що це результат однієї зі спроб противника відновити втрачені позиції на Запорізькому напрямку.

Вилучені документи свідчать, що троє загарбників – зі 136-ї окремої мотострілецької бригади РФ, та ще один – з 1430-го мотострілецького полку територіальних військ Російської Федерації.

В НГУ зазначають, що полонені говорили завченими фразами, мовляв, прибули в Україну, нібито захищати мирне населення від "нацистів" та звільняти "свої" землі.

Водночас намагалися переконати українських захисників, що вони служать менше, ніж рік, і за цей час не отримали належної бойової підготовки та не воювали, що підрозділи морально розкладаються та не мають мотивації виконувати штурмові дії.

Один із полонених розповів, що вже відмовлявся від участі у бойових діях, після чого був відправлений на "яму", і що на фронт повернувся через страх тюремного ув’язнення.

За словами затриманих, росіян мобілізують, погрожуючи кримінальною відповідальністю за відмову від участі у так званій "спецоперації" строком від 8 до 15 років позбавлення волі, натомість обіцяють перспективу швидкого збагачення та соціальні гарантії.

Здача в український полон

Нагадаємо, що після вдалої операція "Синиця", під час якої російський пілот Максим Кузьмінов перегнав до України гелікоптер Мі-8, збільшилася кількість охочих здатися в український полон.

За словами представника ГУР Андрій Юсов, кількість росіян, які хочуть здатися у полон, стрибнула на 70% за добу.

1000 заявок зараз перебувають у процесі реалізації, і понад 200 — це успішні кейси виведення за лінію фронту військовослужбовців РФ. Це лише за програмою “Хочу жити”, — зазначив Юсов.

До слова, "Хочу жить" — це державний проєкт ГУР, що допомагає російським військовим здатися у полон ЗСУ та вберегти своє життя.

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