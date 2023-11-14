Нацгвардейцы пополнили плен четырьмя оккупантами РФ на Запорожском направлении

На Запорожском направлении нацгвардейцы взяли в плен четырех оккупантов. Двое из них – контрактники.

Оккупанты РФ сдались в плен

Бойцы воинской части 3017 года НГУ на Запорожском направлении пополнили обменный фонд четырьмя военнослужащими РФ.

Отмечается, что это результат одной из попыток противника восстановить утраченные позиции в Запорожском направлении.

Изъятые документы свидетельствуют, что три захватчика – из 136-й отдельной мотострелковой бригады РФ, да еще один – из 1430-го мотострелкового полка территориальных войск Российской Федерации.

В НГУ отмечают, что пленные говорили заученными фразами, мол, прибыли в Украину, якобы защищать мирное население от "нацистов" и освобождать "свои" земли.

В то же время пытались убедить украинских защитников, что они служат меньше года, и за это время не получили должной боевой подготовки и не воевали, что подразделения морально разлагаются и не имеют мотивации выполнять штурмовые действия.

Один из пленных рассказал, что уже отказывался от участия в боевых действиях, после чего был отправлен на "яму", и что на фронт вернулся из-за страха тюремного заключения.

По словам задержанных, россиян мобилизуют, угрожая уголовной ответственностью за отказ от участия в так называемой "спецоперации" сроком от 8 до 15 лет лишения свободы, обещая перспективу быстрого обогащения и социальные гарантии.

Сдача в украинский плен

Напомним, что после удачной операция "Синица", во время которой российский пилот Максим Кузьминов перегнал в Украину вертолет Ми-8, увеличилось количество желающих сдаться в украинский плен.

По словам представителя ГУР Андрей Юсов, количество россиян, желающих сдаться в плен, прыгнуло на 70% в сутки.

1000 заявок сейчас находятся в процессе реализации, и более 200 – это успешные кейсы вывода за линию фронта военнослужащих РФ. Это только по программе "Хочу жить", - отметил Юсов. Поделиться

К слову, "Хочу жить" - это государственный проект ГУР, помогающий российским военным сдаться в плен ВСУ и уберечь свою жизнь.