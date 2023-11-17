У Мінреінтеграції визначили кількість українців у російському полоні

За інформацією представників Мінреінтеграції, наразі у російському полоні перебуває 4 тис 377 громадян України.

Що відомо про полонених росіянами українців

За інформацією Мінінтеграції із посиланням на проміжні результати комісії з питань встановлення факту полону, у російському полоні перебувають 3 тис 574 українських військових та 763 цивільні особи.

Зазначається, що результати роботи комісії вносяться до Єдиного реєстру осіб, щодо яких становлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Адміністратором цього Реєстру визначено Національне інформаційне бюро, яке належить до сфери управління Мінреінтеграції.

Разом із тим, за результатами роботи Комісії Мінреінтеграції здійснює виплати одноразової та щорічної державної грошової допомоги.

Що відомо про грошові виплати звільненим з російського полону українцям

З початку поточного року вже виплачено 422 млн гривень звільненим з полону, а також родинам військовополонених, цивільних заручників і політвʼязнів, - йдеться у повідомленні. Поширити

Для отримання зазначеної державної грошової допомоги потрібно звернутися до Мінреінтеграції. З алгоритмом дій та переліком необхідних документів можна ознайомитись за посиланням.

Також зазначається, що за інформацією відомства, наразі в рєєстрі Національного інформаційного бюро є інформація стосовно 1 тис 657 осіб, які підтверджено перебувають у російському полоні.