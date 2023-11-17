В Минреинтеграции определили количество украинцев в российском плену
Категория
Украина
Дата публикации

В Минреинтеграции определили количество украинцев в российском плену

Ирина Верещук
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Источник:  online.ua

По информации представителей Минреинтеграции, в настоящее время в российском плену находятся 4 тыс. 377 граждан Украины.

Что известно о плененных россиянами украинцах

По информации Мининтеграции со ссылкой на промежуточные результаты комиссии по установлению факта плена, в российском плену находятся 3 тыс 574 украинских военных и 763 гражданских лица.

Отмечается, что результаты работы комиссии вносятся в Единый реестр лиц, в отношении которых составляется факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Администратором этого Реестра определено Национальное информационное бюро, относящееся к сфере управления Минреинтеграции.

Вместе с тем, по результатам работы Комиссии Минреинтеграции осуществляет выплаты единовременного и ежегодного государственного пособия.

Что известно о денежных выплатах освобожденным из российского плена украинцам

С начала текущего года уже выплачено 422 млн гривен освобожденным из плена, а также семьям военнопленных, гражданских заложников и политзаключенных, говорится в сообщении.

Для получения указанной государственной денежной помощи следует обратиться в Минреинтеграцию. С алгоритмом действий и перечнем необходимых документов можно ознакомиться по ссылке .

Также отмечается, что по информации ведомства, в настоящее время в реестре Национального информационного бюро есть информация относительно 1 тыс. 657 человек, подтвержденно находящихся в российском плену.

Из них 861 человек подтвержден государством-агрессором через Центральное агентство розыска Международного Комитета Красного Креста, - говорится в отчете.

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