РФ приостановила обмен военнопленными. Координационный штаб назвал причину

Российская сторона приостановила обмен военнопленными, чтобы повлиять на украинское общество и создать впечатление, что власть якобы не занимается этим вопросом.
РФ приостановила обмены пленных
Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко заявил, что россиянам постоянно выдвигают предложения — идет системная работа.
Украине нет смысла удерживать российских пленных, утверждают в Координационном штабе. Это Россия со своей стороны приостановила обмены, таким образом, пытаясь повлиять на украинское общество.
Яценко напомнил о создании смешанных медицинских комиссий и штаба с Международным комитетом Красного Креста. На аналогичные шаги должна пойти и Россия, но она не делает этого.
Также Яценко сообщил. что Украина направила открытое письмо от имени секретаря координационного штаба генерала Дмитрия Усова.
Что известно об обмене военнопленными
Обмены пленными приостановлены с августа 2023 года. 6 июля Украина вернула из российского плена 45 человек. Среди них были защитники Донецкого, Запорожского, Харьковского и Херсонского направления, а также двое гражданских.
8 июля удалось вернуть командиров защиты Мариуполя. Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега вернулись из Турции, где находились после российского плена.
7 августа Украина вернула из российского плена 22 украинских воина, среди которых были ранены. Это был 48-й обмен. После обменов пока не происходило.
10 октября омбудсман Дмитрий Лубинец писал, что Украина вернула 2598 военнослужащих и гражданских граждан.
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