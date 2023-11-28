РФ приостановила обмен военнопленными. Координационный штаб назвал причину

Российская сторона приостановила обмен военнопленными, чтобы повлиять на украинское общество и создать впечатление, что власть якобы не занимается этим вопросом.

РФ приостановила обмены пленных

Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко заявил, что россиянам постоянно выдвигают предложения — идет системная работа.

Украине нет смысла удерживать российских пленных, утверждают в Координационном штабе. Это Россия со своей стороны приостановила обмены, таким образом, пытаясь повлиять на украинское общество.

Пытаются убедить, что, мол, ничего не происходит, смотрите! Но на самом деле работа идет, мы не сидим, сложа руки, мы постоянно работаем для того, чтобы организовать следующие обмены", - говорит Яценко. Поделиться

Яценко напомнил о создании смешанных медицинских комиссий и штаба с Международным комитетом Красного Креста. На аналогичные шаги должна пойти и Россия, но она не делает этого.

Также Яценко сообщил. что Украина направила открытое письмо от имени секретаря координационного штаба генерала Дмитрия Усова.

Мы подчеркиваем, что Россия должна также выполнять свои международные соглашения и договоренности, которые они подписали. Они постоянно на дипломатическом уровне, в ООН, например, утверждают, что они соблюдают все. Мы показываем, что, где факто нет, ничего не происходит", — рассказал Петр Яценко. Поделиться

Что известно об обмене военнопленными

Обмены пленными приостановлены с августа 2023 года. 6 июля Украина вернула из российского плена 45 человек. Среди них были защитники Донецкого, Запорожского, Харьковского и Херсонского направления, а также двое гражданских.

8 июля удалось вернуть командиров защиты Мариуполя. Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега вернулись из Турции, где находились после российского плена.

7 августа Украина вернула из российского плена 22 украинских воина, среди которых были ранены. Это был 48-й обмен. После обменов пока не происходило.

10 октября омбудсман Дмитрий Лубинец писал, что Украина вернула 2598 военнослужащих и гражданских граждан.