РФ призупинила обмін військовополоненими. Координаційний штаб назвав причину

Російська сторона призупинила обмін військовополоненими, аби вплинути на українське суспільство і створити враження, що влада нібито не займається цим питанням.
РФ призупинила обміни полонених
Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що росіянам постійно висувають пропозиції — йде системна робота.
Україні нема сенсу утримувати російських полонених, стверджують у Координаційному штабі. Це Росія зі свого боку призупинила обміни, таким чином намагаючись вплинути на українське суспільство
Яценко нагадав про створення змішаних медичних комісії й штабу із Міжнародним комітетом Червоного Хреста. На аналогічні кроки має піти й Росія, але вона цього не робить.
Також Яценко повідомив. що Україна направила відкритий лист від імені секретаря координаційного штабу генерала Дмитра Усова.
Що відомо про обмін військовополоненими
Обміни полоненими призупинені з серпня 2023 року. 6 липня Україна повернула з російського полону 45 людей. Серед них були захисники Донецького, Запорізького, Харківського та Херсонського напрямку, а також двоє цивільних.
8 липня вдалося повернути командирів захисту Маріуполя. Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега повернулися із Туреччини, де перебували після російського полону.
7 серпня Україна повернула з російського полону 22 українських воїнів, серед яких були поранені. Це був 48-й обмін. Після того обмінів поки не відбувалося.
10 жовтня омбудсман Дмитро Лубінець писав, що Україна повернула 2 598 військовослужбовців та цивільних громадян.
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