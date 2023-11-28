РФ призупинила обмін військовополоненими. Координаційний штаб назвав причину

Російська сторона призупинила обмін військовополоненими, аби вплинути на українське суспільство і створити враження, що влада нібито не займається цим питанням.

РФ призупинила обміни полонених

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що росіянам постійно висувають пропозиції — йде системна робота.

Україні нема сенсу утримувати російських полонених, стверджують у Координаційному штабі. Це Росія зі свого боку призупинила обміни, таким чином намагаючись вплинути на українське суспільство

Намагаються переконати, що, мовляв, нічого не відбувається, дивіться! Але насправді робота іде, ми не сидимо, склавши руки, ми постійно працюємо для того, щоб організувати наступні обміни", — каже Яценко. Поширити

Яценко нагадав про створення змішаних медичних комісії й штабу із Міжнародним комітетом Червоного Хреста. На аналогічні кроки має піти й Росія, але вона цього не робить.

Також Яценко повідомив. що Україна направила відкритий лист від імені секретаря координаційного штабу генерала Дмитра Усова.

Ми наголошуємо на тому, що Росія повинна так само виконувати свої міжнародні угоди і домовленості, які вони підписали. Вони постійно на дипломатичному рівні, в ООН, наприклад, стверджують, що вони всього дотримуються. Ми показуємо, що де факто ні, нічого не відбувається", — розповів Петро Яценко. Поширити

Що відомо про обмін військовополоненими

Обміни полоненими призупинені з серпня 2023 року. 6 липня Україна повернула з російського полону 45 людей. Серед них були захисники Донецького, Запорізького, Харківського та Херсонського напрямку, а також двоє цивільних.

8 липня вдалося повернути командирів захисту Маріуполя. Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега повернулися із Туреччини, де перебували після російського полону.

7 серпня Україна повернула з російського полону 22 українських воїнів, серед яких були поранені. Це був 48-й обмін. Після того обмінів поки не відбувалося.

10 жовтня омбудсман Дмитро Лубінець писав, що Україна повернула 2 598 військовослужбовців та цивільних громадян.