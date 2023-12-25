Россияне зомбируют украинских детей в оккупации, прикрываясь новогодними праздниками

Оккупанты всеми силами пытаются "промыть мозги" украинским детям в оккупации и используют для этого даже новогодние праздники. В частности, им показывают спектакль "Россия", где отрицается существование Украины.

Как оккупанты зомбируют украинских детей

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, оккупанты вывозят украинских детей в Москву на пропагандистскую выставку "Россия", где отрицается существование Украины и утверждается, что их родной край - РФ.

Кроме того, 200 детей с захваченной территории повезут в Кремль на елку, чтобы показать, как хорошо празднует эрефия, но точно забудут сказать, что так празднуют всего несколько процентов россиян, более 70 жителей "большой страны" получают зарплату, которой даже не хватает на жизнь, - говорится в сообщении. Поделиться

Также мэр Мелитополя рассказал, что россияне особенно зомбируют детей, чтобы "уничтожить идентичность маленьких украинцев и вырастить верных граждан страны-агрессора".

Россия похищает украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.

Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.

Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.

Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.