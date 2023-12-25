Россияне зомбируют украинских детей в оккупации, прикрываясь новогодними праздниками

Оккупанты всеми силами пытаются "промыть мозги" украинским детям в оккупации и используют для этого даже новогодние праздники. В частности, им показывают спектакль "Россия", где отрицается существование Украины.
Как оккупанты зомбируют украинских детей
Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, оккупанты вывозят украинских детей в Москву на пропагандистскую выставку "Россия", где отрицается существование Украины и утверждается, что их родной край - РФ.
Также мэр Мелитополя рассказал, что россияне особенно зомбируют детей, чтобы "уничтожить идентичность маленьких украинцев и вырастить верных граждан страны-агрессора".
Россия похищает украинских детей
Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.
В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.
Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.
Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.
Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.
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