Росія викрала 10 тис дітей з ТОТ України восени 2023 року

Українських дітей вивозять у спеціальні табори РФ, де піддають пропаганді й нерідко взагалі не повертають додому офіційним опікунам. З кожного окупованого регіону України був план щодо 2,5 тис дітей.

Російські загарбники масово вивозять дітей з ТОТ України “на оздоровлення”

Російські загарбники продовжують масові хвилі депортації неповнолітніх з тимчасово окупованої території України. Лише за минулу осінь росіяни вивезли на "оздоровлення" 10 тисяч українських дітей.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Дітей вивозять у дитячі табори, де піддають пропаганді й нерідко взагалі не повертають додому офіційним опікунам. З кожного регіону був план щодо 2,5 тисячі дітей, – йдеться в повідомленні. Поширити

Як зазначає ЦНС, направлення на "оздоровлення" видають лікарі, яких завезли з РФ.

Так, у Центрі навели кричущий випадок, жертвою якого стала 12-річна українська дитина. Вона разом з іншими неповнолітніми у поїзді Тюмень-Адлер повертались з "оздоровлення".

Всіх дітей перевозили в жахливих умовах, а перед цим вакцинували російською "якісною" вакциною від грипу. В результаті понад 100 дітей потрапили у лікарню, – наголошують в ЦНС, зауваживши про неминуче покарання всіх причетних до депортації українських дітей. Поширити

12-річна дитина з України загинула у російському поїзді

Нагадаємо, у російському місті Тюмень загинула 12-річна дівчинка з України. Окупанти відправили її туди для "відпочинку" у дитячому таборі.

Дівчинка разом з іншими дітьми поверталась потягом до окупованої Луганської області з Тюмені. Туди вона нібито їздила на оздоровлення. Однак у потязі по дорозі додому дівчинці стало погано. Відомо, що 12-річна луганчанка втратила свідомість ще в поїзді – врятувати її не змогли.

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Важливо розуміти, за понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.

Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.

Однак це не евакуація, як стверджують росіяни, а масове викрадення неповнолітніх громадян України.

Проєкт документує свідчення дітей про воєнні злочини Російської Федерації проти українського народу.