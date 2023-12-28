Россия похитила 10 тыс детей с ТОТ Украины осенью 2023 года

Украинских детей вывозят в специальные лагеря РФ, где подвергают пропаганде и нередко вообще не возвращают домой официальным опекунам. С каждого оккупированного региона Украины был план по 2,5 тыс детей.

Российские захватчики массово вывозят детей с ТОТ Украины "на оздоровление"

Российские захватчики продолжают массовые волны депортации несовершеннолетних с временно оккупированной территории Украины. Только за прошлую осень россияне вывезли на "оздоровление" 10 тысяч украинских детей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Детей вывозят в детские лагеря, где подвергают пропаганде и нередко вообще не возвращают домой официальным опекунам. С каждого региона был план по 2,5 тысячи детей, – говорится в сообщении. Поделиться

Как отмечает ЦНС, направление на "оздоровление" выдают врачи, завезенные из РФ.

Так, в Центре привели вопиющий случай, жертвой которого стал 12-летний украинский ребенок. Они вместе с другими несовершеннолетними в поезде Тюмень-Адлер возвращались из "оздоровления".

Всех детей перевозили в ужасающих условиях, а перед этим вакцинировались российской "качественной" вакциной от гриппа. В результате более 100 детей попали в больницу, – отмечают в ЦНС, отметив неизбежное наказание всех причастных к депортации украинских детей. Поделиться

12-летний ребенок из Украины погиб в российском поезде

Напомним, в российском городе Тюмень погибла 12-летняя девочка из Украины. оккупанты отправили ее туда для "отдыха" в детском лагере.

Девочка вместе с другими детьми возвращалась поездом в оккупированную Луганскую область из Тюмени. Туда она ездила на оздоровление. Однако в поезде по дороге домой девочке стало плохо. Известно, что 12-летняя луганчанка потеряла сознание еще в поезде – спасти его не смогли.

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.

Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.

Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.

Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.