Россия похитила 10 тыс детей с ТОТ Украины осенью 2023 года

Украинских детей вывозят в специальные лагеря РФ, где подвергают пропаганде и нередко вообще не возвращают домой официальным опекунам. С каждого оккупированного региона Украины был план по 2,5 тыс детей.
Российские захватчики массово вывозят детей с ТОТ Украины "на оздоровление"
Российские захватчики продолжают массовые волны депортации несовершеннолетних с временно оккупированной территории Украины. Только за прошлую осень россияне вывезли на "оздоровление" 10 тысяч украинских детей.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Как отмечает ЦНС, направление на "оздоровление" выдают врачи, завезенные из РФ.
Так, в Центре привели вопиющий случай, жертвой которого стал 12-летний украинский ребенок. Они вместе с другими несовершеннолетними в поезде Тюмень-Адлер возвращались из "оздоровления".
12-летний ребенок из Украины погиб в российском поезде
Напомним, в российском городе Тюмень погибла 12-летняя девочка из Украины. оккупанты отправили ее туда для "отдыха" в детском лагере.
Девочка вместе с другими детьми возвращалась поездом в оккупированную Луганскую область из Тюмени. Туда она ездила на оздоровление. Однако в поезде по дороге домой девочке стало плохо. Известно, что 12-летняя луганчанка потеряла сознание еще в поезде – спасти его не смогли.
Что известно о похищении украинских детей
Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.
В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.
Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.
Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.
Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.
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