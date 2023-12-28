Нам угрожали детдомом. Как Россия массово похищает детей из Украины — NYT

Издание The New York Times выпустило обширный материал с историями более 30 украинских детей, которых удалось вернуть из России. Многие все еще остаются травмированными.

Россия целенаправленно похищает детей из Украины

Издание пишет, что некоторые похищенные дети были ранены или осиротели во время бомбардировок украинских городов и сел.

Некоторые остались бездомными и одинокими после задержания родителей. Других разлучили с семьями, которые считали, что они отправляют своих детей в летний лагерь. Поделиться

Украине удалось идентифицировать более 19 тыс детей, похищенных РФ. За последние месяцы 387 таких детей разыскали родственники и вернули их домой, в том числе с помощью благотворительной организации Save Ukrane и "СОС Детские Городки Украина".

NYT пишет, что рассказы этих детей помогли украинским чиновникам и следователям понять попытки России вывезти детей из Украины часто под предлогом спасения из зоны боевых действий.

Россия пытается настроить похищенных детей против родины и сделать лояльными российскими подданными. Некоторые дети описывали чувство того, что российские власти использовали их, чтобы переманить их украинские семьи на российскую сторону.

Согласно свидетельствам десятков детей и их семей, а также доказательствам, собранным украинскими и международными правозащитными организациями и организациями, занимающимися военными преступлениями, российская стратегия была умышленной, предварительно продуманной и систематической. Поделиться

Принудительное перемещение детей, отмечают исследователи военных преступлений, может являться актом геноцида в соответствии с Женевской конвенцией.

Публичные заявления Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о похищении детей стали основой ордера на их арест за военные преступления, выданного в марте Международным уголовным судом.

РФ пытается лишить детей украинской национальности

NYT пишет о ряде детей, разлученных с родителями во время "фильтрационных мероприятий". Среди них 13-летний Саша из Мариуполя, разлученный с мамой, а его самого отправили на оккупированные территории.

Russia has separated thousands of young Ukrainians from their parents during the war, aiming to turn them against their homeland. Many of the children who have made it back from Russia are still traumatized by the events. Here are their stories. https://t.co/1PkK14NX4j pic.twitter.com/uiGr2j0TkQ — The New York Times (@nytimes) December 28, 2023

Украинские пленные, освобожденные в рамках обмена с Россией, рассказали, что видели его мать в тюрьме в Таганроге, на юге России, где содержатся многие украинские военнопленные, в том числе женщины.

В октябре 2022 года тогда еще оккупированном Херсоне россияне внезапно объявили о выдаче путевок для всех школьников в лагеря в Крыму. Отправив сотни детей на полуостров, вскоре россияне начали всеобщую эвакуацию войск и мирного населения из Херсона.

Они обманули родителей, сказав, что это каникулы. Это была ложь. Это была депортация под предлогом детского отдыха, – говорит мама двоих детей Алла Яцентюк. Поделиться

Похищенные дети проходили русскую индоктринацию в лагерях – должны были петь гимн России, смотреть российские фильмы, учить историю России, им говорили забыть украинскую национальность.

Детям и их семьям предлагали паспорта, деньги и квартиры, чтобы остаться в России или Крыму.

Детям говорили, что в Украине их ждут репрессии за то, что они перешли на сторону России, все равно все разбомблено и разрушено и даже родители их не хотят. Поделиться

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.