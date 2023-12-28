Нам угрожали детдомом. Как Россия массово похищает детей из Украины — NYT

Издание The New York Times выпустило обширный материал с историями более 30 украинских детей, которых удалось вернуть из России. Многие все еще остаются травмированными.
Россия целенаправленно похищает детей из Украины
Издание пишет, что некоторые похищенные дети были ранены или осиротели во время бомбардировок украинских городов и сел.
Украине удалось идентифицировать более 19 тыс детей, похищенных РФ. За последние месяцы 387 таких детей разыскали родственники и вернули их домой, в том числе с помощью благотворительной организации Save Ukrane и "СОС Детские Городки Украина".
NYT пишет, что рассказы этих детей помогли украинским чиновникам и следователям понять попытки России вывезти детей из Украины часто под предлогом спасения из зоны боевых действий.
Россия пытается настроить похищенных детей против родины и сделать лояльными российскими подданными. Некоторые дети описывали чувство того, что российские власти использовали их, чтобы переманить их украинские семьи на российскую сторону.
Принудительное перемещение детей, отмечают исследователи военных преступлений, может являться актом геноцида в соответствии с Женевской конвенцией.
Публичные заявления Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о похищении детей стали основой ордера на их арест за военные преступления, выданного в марте Международным уголовным судом.
РФ пытается лишить детей украинской национальности
NYT пишет о ряде детей, разлученных с родителями во время "фильтрационных мероприятий". Среди них 13-летний Саша из Мариуполя, разлученный с мамой, а его самого отправили на оккупированные территории.
Украинские пленные, освобожденные в рамках обмена с Россией, рассказали, что видели его мать в тюрьме в Таганроге, на юге России, где содержатся многие украинские военнопленные, в том числе женщины.
В октябре 2022 года тогда еще оккупированном Херсоне россияне внезапно объявили о выдаче путевок для всех школьников в лагеря в Крыму. Отправив сотни детей на полуостров, вскоре россияне начали всеобщую эвакуацию войск и мирного населения из Херсона.
Похищенные дети проходили русскую индоктринацию в лагерях – должны были петь гимн России, смотреть российские фильмы, учить историю России, им говорили забыть украинскую национальность.
Детям и их семьям предлагали паспорта, деньги и квартиры, чтобы остаться в России или Крыму.
Что известно о похищении украинских детей
Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.
В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.
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