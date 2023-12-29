Лукашенко особисто зустрічав викрадених РФ з України дітей — AP

Що відомо про особисту участь Лукашенка у зустрічі викрадених з України дітей

За інформацією журналістів видання, наразі білоруський диктатор відкрито ігнорує обурення світової спільноти з приводу участі у викраденні та перевиховуванні українських дітей з окупованих територій.

Під час виступу з приводу прибуття до Білорусі нової групи викрадених російськими військовими злочинцями з окупованих територій українських дітей Лукашенко цинічно заявив, що буде обіймати цих дітей і нібито допоможе їм знайти новий дім і зробити їхнє дитинство счастливим після примусового викрадення і розлучення з рідними батьками.

Білоруські чиновники не уточнили, скільки українських дітей було привезено в країну.

Нещодавнє дослідження Єльського університету засвідчило, що понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років було привезено до Білорусі з чотирьох українських регіонів, частково окупованих російськими військами, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Що відомо про викрадення РФ українських дітей з окупованих територій

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Важливо розуміти, за понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.