Білоруський паралімпієць Талай хоче викрасти дітей з окупованої Херсонщини

Білоруський паралімпієць Олексій Талай причетний до регулярного викрадення українських дітей з окупованих територій нашої країни. Наразі він вкотре хоче вивезти неповнолітніх в РБ з Херсонської області.

Паралімпієць Талай хоче викрасти українських дітей до Білорусі

Як повідомляють росЗМІ, активіст режиму Лукашенка Олексій Талай заявив, що планує викрасти до Білорусі дітей з окупованої Херсонської області.

Ще з Херсонщини в Білорусі не відпочивали дітки, - сказав Талай. Поширити

У повідомленні зауважують, що у середині вересня до Мінська приїхали майже 50 неповнолітніх із Донбасу, яким обіцяли "насичену" тритижневу програму в Новополоцьку. А наприкінці жовтня Талай привіз до Білорусі "на оздоровлення" близько 40 дітей з окупованих Маріуполя і Докучаєвська.

Варто зауважити, що дітей з окупованих територій України викрадають до Білорусі з 2016 року. Саме фонд паралімпійця і провладного активіста Талая займається даним питанням останнім часом.

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Важливо розуміти, за понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.

Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.

Однак це не евакуація, як стверджують росіяни, а масове викрадення неповнолітніх громадян України.

Проєкт документує свідчення дітей про воєнні злочини Російської Федерації проти українського народу.