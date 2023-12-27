Белорусский паралимпиец Талай хочет похитить детей из оккупированной Херсонщины

Белорусский паралимпиец Алексей Талай причастен к регулярному похищению украинских детей с оккупированных территорий нашей страны. Сейчас он еще раз хочет вывезти несовершеннолетних в РБ из Херсонской области.

Паралимпиец Талай хочет похитить украинских детей в Беларусь

Как сообщают росСМИ, активист режима Лукашенко Алексей Талай заявил, что планирует похитить в Белорусь детей из оккупированной Херсонской области.

Еще с Херсона в Беларуси не отдыхали детки, - сказал Талай. Поделиться

В сообщении отмечают, что в середине сентября в Минск приехали почти 50 несовершеннолетних из Донбасса, которым обещали "насыщенную" трехнедельную программу в Новополоцке. А в конце октября Талай привез в Беларусь "на оздоровление" около 40 детей из оккупированных Мариуполя и Докучаевска.

Следует отметить, что детей с оккупированных территорий Украины похищают в Белоруссию с 2016 года. Именно фонд паралимпийца и провластного активиста Талая занимается данным вопросом в последнее время.

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.

Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.

Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.

Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.