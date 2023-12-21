В Нью-Йорке провели акцию против похищения РФ украинских детей – фото и видео

Ночью 21 декабря Эмпайр-Стейт-Билдинг, Бруклинский мост и здание Verizon в Нью-Йорке были подсвечены цветом украинского флага. Акция прошла под слоганом "Эти дети не вернутся домой на праздники".

Что известно об акции, которую посвятили похищенным РФ украинских детей

Акцию организовал американский актер, режиссер и продюсер Айзек Лиев Шрайбер по инициативе BlueCheck и Фонд семьи Любецких, чтобы напомнить американцам о 19 тысячах украденных Россией украинских детей.

Кроме того, Эмпайр-Стейт-Билдинг, Бруклинский мост и здание Verizon в Нью-Йорке были подсвечены в цвета нашего флага, украинский детский хор пел в переходе Центрального железнодорожного вокзала колядки.

За хором на Центральный железнодорожный вокзал была спроектирована анимация, которая визуализирует количество пропавших без вести детей. Эту проекцию также можно будет увидеть в других местах Нью-Йорка, включая Бруклинский мост и здание Verizon.

Акция прошла под слоганом: "Эти дети не вернутся домой на праздники".

Попав в Россию, их идентичности стираются, и они вынуждены принимать русскую культуру и гражданство. В то время как американские семьи по всей стране собираются на праздники, эта кампания напоминает о том, что без нашей постоянной поддержки Украины эти похищенные дети могут никогда не вернуться домой, — сказал Айзек Лев Шрайбер. Поделиться

К слову, в 2022 году после полномасштабного российского военного вторжения Айзек Лев Шрайбер выступил с активной поддержкой Украины.

Он стал соучредителем организации Blue Check Ukraine, созданной для того, чтобы облегчить процесс пожертвований для американцев, которые хотят помочь Украине. Шрайбер активно участвует в возвращении украинских детей, депортированных в Россию, и активно поддерживает инициативу Президента Украины Bring Kids Back UA.

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.

Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.

Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.

Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.