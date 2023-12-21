У Нью-Йорку провели акцію проти викрадення РФ українських дітей — фото та відео

Вночі 21 грудня Емпайр-Стейт-Білдінг, Бруклінський міст та будівля Verizon у Нью-Йорку були підсвічені в кольори українського прапора. Акція пройшла під слоганом “Ці діти не повернуться додому на свята”.

Що відомо про акцію, яку присвятили викраденим РФ українських дітей

Акцію організував американський актор, режисер і продюсер Айзек Лієв Шрайбер через ініціативу BlueCheck і Фонд сім'ї Любецьких, щоб нагадати американцям про 19 тисяч вкрадених Росією українських дітей.

Окрім того, що Емпайр-Стейт-Білдінг, Бруклінський міст та будівля Verizon у Нью-Йорку були підсвічені в кольори нашого прапора, український дитячий хор співав у переході Центрального залізничного вокзалу колядки.

Позаду хору на Центральний залізничний вокзал була спроєктована анімація, яка візуалізує кількість зниклих безвісти дітей. Цю проєкцію також можна буде побачити в інших місцях Нью-Йорка, включно з Бруклінським мостом і будівлею Verizon.

Акція пройшла під слоганом: "Ці діти не повернуться додому на свята".

Потрапивши в Росію, їхні ідентичності стираються, і вони змушені приймати російську культуру і громадянство. У той час як американські сім'ї по всій країні збираються на свята, ця кампанія є нагадуванням про те, що без нашої постійної підтримки України ці викрадені діти можуть ніколи не повернутися додому, — сказав Айзек Лев Шрайбер. Поширити

До слова, у 2022 році, після повномасштабного російського військового вторгнення Айзек Лев Шрайбер виступив з активною підтримкою України.

Він став співзасновником організації Blue Check Ukraine, створеної для того, щоб полегшити процес пожертвувань для тих американців, які хочуть допомогти Україні. Шрайбер бере активну участь у поверненні українських дітей, депортованих до Росії, і активно підтримує ініціативу Президента України Bring Kids Back UA.

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Важливо розуміти, за понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.

Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.

Однак це не евакуація, як стверджують росіяни, а масове викрадення неповнолітніх громадян України.

Проєкт документує свідчення дітей про воєнні злочини Російської Федерації проти українського народу.