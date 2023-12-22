Украина вернула домой 12-летнего мальчика похищенного РФ

Украине удалось вернуть домой 12-летнего мальчика. Ребенка захватчики после около 18 месяцев жизни в оккупации увезли в Россию.

Домой удалось вернуть еще одного ребенка

Как сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, ребенок с первых дней полномасштабной войны находился на временно оккупированной территории Украины, а затем - в РФ.

Мальчик накануне российского вторжения приехал к отцу в Луганскую область на три дня, но из-за вторжения РФ находился под оккупацией около 18 месяцев. Затем еще четыре месяца – на территории РФ. Там ребёнку даже пришлось учиться в русской школе.

Мама ребенка не могла самостоятельно забрать мальчика из-за того, что она военнослужащая ВСУ. Поэтому женщина обратилась к нам с просьбой о помощи вернуть ее сыну.

Офис омбудсмана наработал путь возвращения, позаботившись о логистическом, безопасном и других направлениях. Это было непросто, но результат того стоит: мальчик - дома!, - отметил Лубинец. Поделиться

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.

Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.

Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.

Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.