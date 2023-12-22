Україна повернула додому 12-річного хлопчика викраденого РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула додому 12-річного хлопчика викраденого РФ

Дмитро Лубінець
Дитина
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Україні вдалося повернути додому 12-річного хлопчика. Дитину загарбники після близько 18 місяців життя в окупації вивезли до Росії.

Додому вдалося повернути ще одну дитину

Як повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, дитина з перших днів повномасштабної війни перебувала на тимчасово окупованій території України, а згодом - у РФ.

Хлопчик напередодні російського вторгнення приїхав до батька у Луганську область на три дні, але через вторгнення РФ перебував під окупацією близько 18-ти місяців. Потім ще чотири місяці - на території РФ. Там дитині навіть довелося навчатися в російській школі.

Мама дитини не могла самостійно забрати хлопчика через те, що вона військовослужбовиця ЗСУ. Тому жінка звернулася до нас з проханням допомоги повернути її сина.

Офіс омбудсмана напрацював шлях повернення, подбавши про логістичний, безпековий та інші напрямки. Це було непросто, але результат того вартий: хлопчик - вдома!, - зазначив Лубінець.

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Важливо розуміти, за понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.

Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України.

Однак це не евакуація, як стверджують росіяни, а масове викрадення неповнолітніх громадян України.

Проєкт документує свідчення дітей про воєнні злочини Російської Федерації проти українського народу.

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