Лукашенко лично встречал похищенных РФ из Украины детей — AP
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Лукашенко лично встречал похищенных РФ из Украины детей — AP

Александр Лукашенко
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Источник:  Associated Press

Белорусский диктатор лично встречал группу принудительно похищенных российскими военными преступниками армии РФ детей с оккупированных территорий Украины.

Что известно о личном участии Лукашенко во встрече похищенных из Украины детей

По информации журналистов издания, белорусский диктатор открыто игнорирует возмущение мирового сообщества по поводу участия в похищении и перевоспитании украинских детей с оккупированных территорий.

Выступая по поводу прибытия в Беларусь новой группы похищенных российскими военными преступниками с оккупированных территорий украинских детей Лукашенко цинично заявил, что будет обнимать этих детей и якобы поможет им найти новый дом и сделать их детство счастливым после принудительного похищения и развода с родными родителями.

Белорусские чиновники не уточнили, сколько украинских детей было доставлено в страну.

Недавнее исследование Йельского университета показало, что более 2400 украинских детей от 6 до 17 лет были привезены в Беларусь из четырех украинских регионов, частично оккупированных российскими войсками, - говорится в материале издания.

Что известно о похищении РФ украинских детей с оккупированных территорий

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанные детства" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.

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