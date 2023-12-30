У Мелітополі окупанти проводять уроки "російської ідентичності” українським дітям

Повна назва пропагандистського заходу – «Сто дат Російської ідентичності», на ці лекції окупаційна адміністрація примусово зганяла школярів тимчасово окупованого Мелітополя. Відповідальними за промивання мізків дітям є “Федеральне агентство у справах національностей” РФ.
Українським школярам “промивають мізки” у Мелітополі
У тимчасово окупованому Мелітополі ворог проводить для українських дітей уроки “російської ідентичності”.
Про це повідомляє Центр національного спротиву у Facebook.
На пропагандистський захід під назвою «Сто дат Російської ідентичності» окупаційна адміністрація примусово зганяла школярів міста. Відповідальними за промивання мізків дітям є “Федеральне агентство у справах національностей” – спеціальний кремлівський орган для виховання манкуртів.
Проте за кожні вчинки є відповідальність, тому Центр національного спротиву закликає надавати інформацію Руху Опору про пропагандистів та їх пересування захопленими регіонами.
Що відомо про викрадення українських дітей з ТОТ Росією
До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.
У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
За понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-