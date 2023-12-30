У Мелітополі окупанти проводять уроки "російської ідентичності” українським дітям
Категорія
Україна
Дата публікації

У Мелітополі окупанти проводять уроки "російської ідентичності” українським дітям

Мелітополь
Джерело:  ЦНС

Повна назва пропагандистського заходу – «Сто дат Російської ідентичності», на ці лекції окупаційна адміністрація примусово зганяла школярів тимчасово окупованого Мелітополя. Відповідальними за промивання мізків дітям є “Федеральне агентство у справах національностей” РФ.

Українським школярам “промивають мізки” у Мелітополі

У тимчасово окупованому Мелітополі ворог проводить для українських дітей уроки “російської ідентичності”.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у Facebook.

На пропагандистський захід під назвою «Сто дат Російської ідентичності» окупаційна адміністрація примусово зганяла школярів міста. Відповідальними за промивання мізків дітям є “Федеральне агентство у справах національностей” – спеціальний кремлівський орган для виховання манкуртів.

Уроки для юних українців вів відомий зрадник вірменського народу Айказ Мікаєлян, що служить Путіну з 2000-х років. Тепер колаборант творить політику геноциду на захоплених землях України, сподіваючись позбавити нас цілого покоління, – йдеться у повідомленні.

Проте за кожні вчинки є відповідальність, тому Центр національного спротиву закликає надавати інформацію Руху Опору про пропагандистів та їх пересування захопленими регіонами.

Що відомо про викрадення українських дітей з ТОТ Росією

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

За понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.

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