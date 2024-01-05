Путін видав наказ про присвоєння українським дітям громадянства РФ — омбудсман

Викрадених українських дітей можуть зробити громадянами РФ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Путін підписав наказ №11 “Про визначення окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявою про прийом до громадянства Російської Федерації”.

У ньому зазначається, що діти сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування, які є громадянами України, можуть отримати громадянство РФ за особистим рішенням Путіна без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства.

Омбудсман повідомляє, що заяву про вступ у громадянство РФ можуть подати керівники російських організацій, в яку влаштовано під нагляд дитину.

При заповненні анкети навіть не зазначається інформація про місце проживання заявника, його контактні дані, а лише адреса та контакти за місцем роботи такого заявника, який може зникнути в будь-який момент.

Вважаю, що присвоєння дітям громадянства РФ робиться для того, щоб депортованих українських дітей “юридично” не залишилось на їхній території, - зазначає омбудсман. Поширити

Лубінець пояснює, що за викрадених українських дітей, які перебувають у російських закладах чи в російських сім’ях під опікою, можуть подати заяви про вступ до громадянства російські громадяни. Путін задовольнить такі заяви без будь-яких вимог.

Ми розуміємо страшні наслідки таких дій, адже наступним кроком після отримання ними “громадянства” РФ буде усиновлення дітей вже як росіян, а за цим - зміна їхніх персональних даних. Поширити

Лубінець зазначив, що буде вживати всіх необхідних заходів для реагування як всередині країни, так і на міжнародній арені, адже такі дії є однією з ознак геноциду.

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.