Путін видав наказ про присвоєння українським дітям громадянства РФ — омбудсман

4 січня президент РФ Володимир Путін підписав наказ, за яким викрадені українські діти можуть спрощено насильно отримати громадянство Російської Федерації.
Викрадених українських дітей можуть зробити громадянами РФ
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Путін підписав наказ №11 “Про визначення окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявою про прийом до громадянства Російської Федерації”.
У ньому зазначається, що діти сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування, які є громадянами України, можуть отримати громадянство РФ за особистим рішенням Путіна без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства.
Омбудсман повідомляє, що заяву про вступ у громадянство РФ можуть подати керівники російських організацій, в яку влаштовано під нагляд дитину.
При заповненні анкети навіть не зазначається інформація про місце проживання заявника, його контактні дані, а лише адреса та контакти за місцем роботи такого заявника, який може зникнути в будь-який момент.
Лубінець пояснює, що за викрадених українських дітей, які перебувають у російських закладах чи в російських сім’ях під опікою, можуть подати заяви про вступ до громадянства російські громадяни. Путін задовольнить такі заяви без будь-яких вимог.
Лубінець зазначив, що буде вживати всіх необхідних заходів для реагування як всередині країни, так і на міжнародній арені, адже такі дії є однією з ознак геноциду.
Що відомо про викрадення українських дітей
До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.
У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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