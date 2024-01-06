Путин – придурок. Известный голливудский актер написал записку на украинском языке

Американский актер Лиев Шрайбер, прославившийся своей ролью в фильмах "Люди Икс", решил поддержать украинский народ интересным способом. Он написал записку на украинском языке, в которой откровенно признался, что думает о российском диктаторе Владимире Путине.

Звезда Голливуда Лиев Шрайбер побывал на украинской "Ноосфере"

Как оказалось, недавно американский актер посетил украинское судно "Ноосфера".

Об этом рассказала пресс-служба Национального антарктического научного центра Украины.

Встреча была случайной, но очень теплой и дружеской. Вот как все происходило. Сейчас Лиев находится в круизе по Антарктике. В районе острова Кинг Джордж он увидел украинское судно “Ноосфера”, которое направляется с нашей станции Академик Вернадский в Чили. Через UNITED24 актер связался с нами, спросив, можно ли посетить ледокол и пообщаться с его командой. Капитан „Ноосферы“ Александр Гришко охотно согласился, и уже через несколько часов Лиев поднялся на борт украинского флагмана, — сказав в сообщении. Поделиться

Лиев Шрайбер рассказал, что на самом деле думает о Путине

Пресс-служба Национального антарктического научного центра Украины уже опубликовала яркие фотографии, которые удалось сделать вместе с голливудской звездой.

Кроме того, сообщается, что актер не только побывал на борту и успел пообщаться с членами команды, но даже решил оставить им на память записку, которую написал сам украинским языком.

В ней он откровенно признался, что на самом деле думает о российском диктаторе Владимире Путине, который уже 10 лет убивает мирных украинцев.