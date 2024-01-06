Путин – придурок. Известный голливудский актер написал записку на украинском языке

Американский актер Лиев Шрайбер, прославившийся своей ролью в фильмах "Люди Икс", решил поддержать украинский народ интересным способом. Он написал записку на украинском языке, в которой откровенно признался, что думает о российском диктаторе Владимире Путине.
Звезда Голливуда Лиев Шрайбер побывал на украинской "Ноосфере"
Как оказалось, недавно американский актер посетил украинское судно "Ноосфера".
Об этом рассказала пресс-служба Национального антарктического научного центра Украины.
Лиев Шрайбер рассказал, что на самом деле думает о Путине
Пресс-служба Национального антарктического научного центра Украины уже опубликовала яркие фотографии, которые удалось сделать вместе с голливудской звездой.
Кроме того, сообщается, что актер не только побывал на борту и успел пообщаться с членами команды, но даже решил оставить им на память записку, которую написал сам украинским языком.
В ней он откровенно признался, что на самом деле думает о российском диктаторе Владимире Путине, который уже 10 лет убивает мирных украинцев.
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