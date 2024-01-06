Путін — придурок. Відомий голлівудський актор написав записку українською

Американський актор Лієв Шрайбер, який прославився своєю роллю у фільмах “Люди Ікс”, вирішив підтримати український народ цікавим способом. Він написав записку українською мовою, в якій відверто зізнався, що думає про російського диктатора Володимира Путіна.
Зірка Голлівуду Лієв Шрайбер побував на українській “Ноосфері”
Як виявилося, нещодавно американський актор відвідав українське судно “Ноосфера”.
Про це розповіла пресслужба Національного антарктичного наукового центру України.
Лієв Шрайбер розповів, що насправді думає про Путіна
Пресслужба Національного антарктичного наукового центру України уже опублікувала яскраві світлини, які вдалося зробити разом з голлівудською зіркою.
Окрім того, наголошується, що актор не лише побував на борту та встиг поспілкуватися з членами команди, а навіть вирішив залишити їм на згадку записку, яку написав сам українською мовою.
В ній він відверто зізнався, що насправді думає про російського диктатора Володимира Путіна, який уже 10 років поспіль вбиває мирних українців.
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