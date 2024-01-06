Путін — придурок. Відомий голлівудський актор написав записку українською

Американський актор Лієв Шрайбер, який прославився своєю роллю у фільмах “Люди Ікс”, вирішив підтримати український народ цікавим способом. Він написав записку українською мовою, в якій відверто зізнався, що думає про російського диктатора Володимира Путіна.

Зірка Голлівуду Лієв Шрайбер побував на українській “Ноосфері”

Як виявилося, нещодавно американський актор відвідав українське судно “Ноосфера”.

Про це розповіла пресслужба Національного антарктичного наукового центру України.

Зустріч була випадковою, але дуже теплою та дружньою. Ось як все відбувалося. Зараз Лієв перебуває в круїзі Антарктикою. В районі острова Кінг Джордж він побачив українське судно Ноосфера, що саме прямує з нашої станції Академік Вернадський до Чилі. Через UNITED24 актор зв’язався з нами, запитавши, чи можна було б відвідати криголам та поспілкуватися з його командою. Капітан „Ноосфери“ Олександр Гришко залюбки погодився, і вже за кілька годин Лієв піднявся на борт українського флагмана, — йдеться в повідомленні. Поширити

Лієв Шрайбер розповів, що насправді думає про Путіна

Пресслужба Національного антарктичного наукового центру України уже опублікувала яскраві світлини, які вдалося зробити разом з голлівудською зіркою.

Окрім того, наголошується, що актор не лише побував на борту та встиг поспілкуватися з членами команди, а навіть вирішив залишити їм на згадку записку, яку написав сам українською мовою.

В ній він відверто зізнався, що насправді думає про російського диктатора Володимира Путіна, який уже 10 років поспіль вбиває мирних українців.