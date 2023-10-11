Голлівудська акторка Ґаль Ґадот може воювати проти ХАМАС — Daily Mail

Британське видання Daily Mail звертає увагу на те, що відома голлівудська акторка та зірка фільму “Диво-жінка” Ґаль Ґадот, цілком можливо, незабаром може опинитися на фронті в Ізраїлі.

Ґаль Ґадот можуть призвати на військову службу в Ізраїлі

Попри те, що Ґаль Ґадот вдалося побудувати вкрай успішну кар’єру в Голлівуді та завоювати серця мільйонів прихильників з різних куточків світу, це не звільняє її від обовязку захищати батьківщину під час війни.

Як відомо, зірка народилася в ізраїльському місті Петах-Тіква, а виросла вона в Рош-га-Аїні. Акторку можуть призвати в армію, оскільки, як відомо, всі громадянки Ізраїлю є військовозобов'язаними.

Не можна також не згадати про те, що Ґаль Ґадот до того, якпотрапила у Голлівуд, пройшла службу в армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Це тривало два роки. У війську дівчина була фітнес-інструктором.

За словами самої акторки, цей досвід допоміг їй здобути корисні навички дисципліни та командної роботи.

Після завершення армії Ґаль Ґадот розпочала кар'єру в модельному бізнесі, а потім її помітили в Голлівуді.

Як Ґаль Ґадот відреагувала на вторгнення ХАМАС у Ізраїль

Голлівудська зірка з перших днів війни висловлює непохитну підтримку Ізраїлю у публічному просторі.

Акторка просить світових лідерів зробити все можливе, щоб захистити її народ від терористів.

Ґаль Ґадот активно поширює фотографії та відео, які демонструють події, що відбуваються в Ізраїлі.

Ба більше, зірка постійно публікує інформацію про кількість постраждалих й закликає громадян донатити на допомогу Ізраїлю.