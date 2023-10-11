Голлівудська акторка Ґаль Ґадот може воювати проти ХАМАС — Daily Mail
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Голлівудська акторка Ґаль Ґадот може воювати проти ХАМАС — Daily Mail

Ґаль Ґадот

Британське видання Daily Mail звертає увагу на те, що відома голлівудська акторка та зірка фільму “Диво-жінка” Ґаль Ґадот, цілком можливо, незабаром може опинитися на фронті в Ізраїлі.

Ґаль Ґадот можуть призвати на військову службу в Ізраїлі

Попри те, що Ґаль Ґадот вдалося побудувати вкрай успішну кар’єру в Голлівуді та завоювати серця мільйонів прихильників з різних куточків світу, це не звільняє її від обовязку захищати батьківщину під час війни.

Як відомо, зірка народилася в ізраїльському місті Петах-Тіква, а виросла вона в Рош-га-Аїні. Акторку можуть призвати в армію, оскільки, як відомо, всі громадянки Ізраїлю є військовозобов'язаними.

Не можна також не згадати про те, що Ґаль Ґадот до того, якпотрапила у Голлівуд, пройшла службу в армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Це тривало два роки. У війську дівчина була фітнес-інструктором.

За словами самої акторки, цей досвід допоміг їй здобути корисні навички дисципліни та командної роботи.

Після завершення армії Ґаль Ґадот розпочала кар'єру в модельному бізнесі, а потім її помітили в Голлівуді.

Як Ґаль Ґадот відреагувала на вторгнення ХАМАС у Ізраїль

Голлівудська зірка з перших днів війни висловлює непохитну підтримку Ізраїлю у публічному просторі.

Акторка просить світових лідерів зробити все можливе, щоб захистити її народ від терористів.

Ґаль Ґадот активно поширює фотографії та відео, які демонструють події, що відбуваються в Ізраїлі.

Ба більше, зірка постійно публікує інформацію про кількість постраждалих й закликає громадян донатити на допомогу Ізраїлю.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль встановив унікальний рекорд в своїй історії під час війни з ХАМАС
ONLINE.UA
ЦАХАЛ, армія Їзраїля
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США відправили в Ізраїль засоби ППО та боєприпаси
Ізраїль
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США вперше пояснили відсутність свого попередження про атаку ХАМАС на Ізраїль
Білий дім
Джейк Салліван

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм