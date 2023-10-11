Голливудская актриса Галь Гадот может воевать против ХАМАС — Daily Mail

Британское издание Daily Mail обращает внимание на то, что известная голливудская актриса и звезда фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот, вполне возможно, в скором времени может оказаться на фронте в Израиле.

Галь Гадот могут призвать на военную службу в Израиле

Несмотря на то, что Галь Гадот удалось построить крайне успешную карьеру в Голливуде и завоевать сердца миллионов поклонников из разных уголков мира, это не освобождает ее от обязанности защищать родину во время войны.

Как известно, звезда родилась в израильском городе Петах-Тиква, а выросла она в Рош-га-Аине. Актрису могут призвать в армию, поскольку, как известно, все гражданки Израиля военнообязанные.

Нельзя также не упомянуть о том, что Галь Гадот до того, как попала в Голливуд, прошла службу в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Это длилось два года. В армии девушка была фитнес-инструктором.

По словам самой актрисы, этот опыт помог ей получить полезные навыки дисциплины и командной работы.

После завершения армии Галь Гадот начала карьеру в модельном бизнесе, а затем ее заметили в Голливуде.

Как Галь Гадот отреагировала на вторжение ХАМАС в Израиль

Голливудская звезда с первых дней войны выражает непоколебимую поддержку Израилю в публичном пространстве.

Актриса просит мировых лидеров сделать все возможное, чтобы защитить ее народ от террористов.

Галь Гадот активно распространяет фотографии и видео, которые демонстрируют происходящие в Израиле события.

Более того, звезда постоянно публикует информацию о количестве пострадавших и призывает граждан донатить на помощь Израилю.