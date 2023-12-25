На фронті загинув український актор Богдан Колесник

На фронті 23 грудня загинув актор кіно і театру Богдан Колесник. Виконуючи бойове завдання військовий отримав смертельні поранення.
Що відомо про Богдана Колесника
Після початку повномасштабного вторгнення актор долучився до лав Територіальної оборони, а пізніше потрапив на передову. Він активно вів соціальні мережі та долучався до благодійних зборів на автівки та дрони для військових.
Богдан Колестик народився у Кривому Розі, закінчив Київський театральний університет імені Карпенка-Карого.
Він грав у таких серіалах, як: "СуперКопи", "Опер за викликом", "Топтун", "Маестро" та "Виходьте без дзвінка". Працював у театрі "Особистості",Луганському академічному театрі та в Українському Сучасному Театрі.
У ДТП загинув відомий український актор Роман Новак
23 грудня в автомобільній катастрофі загинув 24-річний український актор Роман Новак — зірка "Молодого театру" Києва.
За словами колег актора, хлопець загинув у ДТП в столиці в Києві. На момент смерті йому було 24 роки.
Колега артиста Ася Марциновська також підтвердила, що разом з Романом Новаком загинув його рідний брат. Це сталося тоді, коли вони їхали на зустріч до мами.
Роман Новак був однією з молодих зірок "Молодого театру" Києва й запам’ятався глядачам участю в багатьох виставах.
Серед його творчого репертуару "Ін'єкція безсмертя", "Кролик Харві", "Осінній блюз", "Підступність і кохання", "Саломея", "Сон в літню ніч", "Homo ferus, або стерво – любов", "Цап-ка-цап", "Шинель".
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