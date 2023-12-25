На фронті загинув український актор Богдан Колесник

Що відомо про Богдана Колесника

Після початку повномасштабного вторгнення актор долучився до лав Територіальної оборони, а пізніше потрапив на передову. Він активно вів соціальні мережі та долучався до благодійних зборів на автівки та дрони для військових.

Ще одна втрата…Виконуючи бойове завдання, сьогодні загинув наш колега, талановитий український актор Богдан Колесник. Світла памʼять нашому Герою! Залишились дружина і маленька донечка… Глибокі співчуття близьким Богдана!, – написала акторка Ольга Сумська. Поширити

Богдан Колестик народився у Кривому Розі, закінчив Київський театральний університет імені Карпенка-Карого.

Він грав у таких серіалах, як: "СуперКопи", "Опер за викликом", "Топтун", "Маестро" та "Виходьте без дзвінка". Працював у театрі "Особистості",Луганському академічному театрі та в Українському Сучасному Театрі.

У ДТП загинув відомий український актор Роман Новак

23 грудня в автомобільній катастрофі загинув 24-річний український актор Роман Новак — зірка "Молодого театру" Києва.

За словами колег актора, хлопець загинув у ДТП в столиці в Києві. На момент смерті йому було 24 роки.

Колега артиста Ася Марциновська також підтвердила, що разом з Романом Новаком загинув його рідний брат. Це сталося тоді, коли вони їхали на зустріч до мами.

Роман Новак був однією з молодих зірок "Молодого театру" Києва й запам’ятався глядачам участю в багатьох виставах.

Серед його творчого репертуару "Ін'єкція безсмертя", "Кролик Харві", "Осінній блюз", "Підступність і кохання", "Саломея", "Сон в літню ніч", "Homo ferus, або стерво – любов", "Цап-ка-цап", "Шинель".