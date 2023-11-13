На війні в Україні загинув доброволець із Грузії

В Україні на війні загинув ще один доброволець із Грузії Іраклі Курцікідзе.

Що відомо про добровольця із Грузії

Міністерство закордонних справ Грузії підтвердило смерть Іраклія Курцікідзе.

Керівник грузинської групи в українських ССО підполковник Вано Надірадзе зазначив, що "грузинський офіцер героїчно загинув два дні тому". За його словами, про смерть добровольця не повідомляли, "поки не дізналися рідні".

Найсильніший і найталановитіший грузинський офіцер два дні тому героїчно впав, ми просто не писали до того часу сім'я Санамді не впізнає. Іраклій Курцикідзе ти залишив велике ім'я в Україні брата в ім'я Грузії, - сказано в заяві. Поширити

З лютого 2022 року на війні в Україні загинуло понад 50 грузинських добровольців, які воювали на боці ЗСУ.

Іноземці воюють проти РФ в Україні

На боці України, захищаючи її незалежність та суверенітет від російських загарбників, воюють добровольці з різних країн. На жаль, внаслідок бойових дій є жертви серед іноземних бійців.

Нещодавно на фронті поблизу Лимана загинув доброволець з Латвії. Причиною трагедії став удар російського безпілотника.

Також 12 жовтня стало відомо про загибель парамедика-волонтера з Данії. Він допомагав українцям з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Окрім цього в Україні знайшли тіло 36-річного добровольця з Великої Британії Деніела Берка. Його вважали зниклим безвісти.

Колишній десантник Деніел Берк із Південного Манчестера був оголошений зниклим безвісти 16 серпня. Про зникнення повідомила його родина, яка не знала, де він, та вважала, що він приїхав в Україну.

Поліція Великого Манчестера заявила, що співпрацює з родиною Берка та українською владою, щоб підтримати офіційну ідентифікацію та повернути його тіло до Великої Британії.