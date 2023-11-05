У Харкові помер доброволець з Польщі. Що про нього відомо

У Харкові помер польський доброволець Мацєй Беднарський, який воював проти окупантів в Україні. Він потрапив у ДТП.

Що відомо про добровольця з Польщі

Відомо, що два тижні тому Беднарський потрапив у ДТП. Його госпіталізували до лікарні. На жаль, 4 листопада воїн помер у харківському госпіталі.

Про трагедію повідомила польська журналістка Кароліна Баца-Погожельська. Вона зазначила, що збиралася перевезти добровольця до лікарні у Києві.

За словами журналісти, поляк воював на Авдіївському напрямку. Перед ДТП він повертався з позиції в Авдіївці.

Баца-Поґожельська доглядала за Беднарським у лікарні після аварії. Бійця планували вивести з коми і транспортувати до Києва.

Журналістка висловила вдячність лікарям військового госпіталю в Харкові за те, що зробили все можливе, намагаючись його врятувати.

Іноземці воюють проти РФ в Україні

На боці України, захищаючи її незалежність та суверенітет від російських загарбників, воюють добровольці з різних країн. На жаль, внаслідок бойових дій є жертви серед іноземних бійців.

Нещодавно на фронті поблизу Лимана загинув доброволець з Латвії. Причиною трагедії став удар російського безпілотника.

Також 12 жовтня стало відомо про загибель парамедика-волонтера з Данії. Він допомагав українцям з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Окрім цього в Україні знайшли тіло 36-річного добровольця з Великої Британії Деніела Берка. Його вважали зниклим безвісти.

Колишній десантник Деніел Берк із Південного Манчестера був оголошений зниклим безвісти 16 серпня. Про зникнення повідомила його родина, яка не знала, де він, та вважала, що він приїхав в Україну.

Поліція Великого Манчестера заявила, що співпрацює з родиною Берка та українською владою, щоб підтримати офіційну ідентифікацію та повернути його тіло до Великої Британії.