В Харькове умер доброволец из Польши. Что о нем известно

В Харькове умер польский доброволец Мацей Беднарский, воевавший против оккупантов в Украине. Он попал в ДТП.

Что известно о добровольце из Польши

Известно, что две недели назад он попал в ДТП. Его госпитализировали в больницу. К сожалению, 4 ноября воин скончался в харьковском госпитале.

О трагедии сообщила польская журналистка Каролина Баца-Погожельская. Она отметила, что собиралась перевезти добровольца в больницу в Киеве.

По словам журналисты, поляк воевал на Авдеевском направлении. Перед ДТП он возвращался с позиции в Авдеевке.

Баца-Погожельская ухаживала за Беднарским в больнице после аварии. Бойца планировали вывести из комы и транспортировать в Киев.

Журналистка выразила благодарность врачам военного госпиталя в Харькове за то, что сделали все возможное, пытаясь спасти его.

Иностранцы воюют против РФ в Украине

На стороне Украины, защищая ее независимость и суверенитет от российских захватчиков, воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, в результате боевых действий есть жертвы среди иностранных бойцов.

Недавно на фронте близ Лимана погиб доброволец из Латвии. Причиной трагедии стал удар российского беспилотника.

Также 12 октября стало известно о гибели парамедика-волонтера из Дании. Он помогал украинским с начала полномасштабного вторжения РФ.

Кроме этого, в Украине нашли тело 36-летнего добровольца из Великобритании Дэниела Берка. Его считали пропавшим без вести.

Бывший десантник Дэниел Берк из Южного Манчестера был объявлен пропавшим без вести 16 августа. Об исчезновении сообщила его семья, которая не знала, где он, и считала, что он приехал в Украину.

Полиция Великого Манчестера заявила, что сотрудничает с семьей Берка и украинскими властями, чтобы поддержать официальную идентификацию и вернуть его тело в Великобританию.