На войне в Украине погиб доброволец из Грузии

В Украине на войне погиб еще один доброволец из Грузии Иракли Курцикидзе.

Что известно о добровольце из Грузии

Министерство иностранных дел Грузии подтвердило смерть Ираклия Курцикидзе.

Руководитель грузинской группы в украинских ССО подполковник Вано Надирадзе отметил, что "грузинский офицер героически погиб два дня назад". По его словам, о смерти добровольца не сообщали, "пока не узнали родные".

Самый сильный и талантливый грузинский офицер два дня назад героически упал, мы просто не писали к тому времени семья Санамди не узнает. Ираклий Курцикидзе ты оставил большое имя в Украине брата во имя Грузии, – говорится в заявлении. Поделиться

С февраля 2022 года на войне в Украине погибли более 50 грузинских добровольцев, воевавших на стороне ВСУ.

Иностранцы воюют против РФ в Украине

На стороне Украины, защищая ее независимость и суверенитет от российских захватчиков, воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, в результате боевых действий есть жертвы среди иностранных бойцов.

Недавно на фронте близ Лимана погиб доброволец из Латвии. Причиной трагедии стал удар российского беспилотника.

Также 12 октября стало известно о гибели парамедика-волонтера из Дании. Он помогал украинским с начала полномасштабного вторжения РФ.

Кроме этого, в Украине нашли тело 36-летнего добровольца из Великобритании Дэниела Берка. Его считали пропавшим без вести.

Бывший десантник Дэниел Берк из Южного Манчестера был объявлен пропавшим без вести 16 августа. Об исчезновении сообщила его семья, которая не знала, где он, и считала, что он приехал в Украину.

Полиция Великого Манчестера заявила, что сотрудничает с семьей Берка и украинскими властями, чтобы поддержать официальную идентификацию и вернуть его тело в Великобританию.