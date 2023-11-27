На фронті загинув віцепрезидент Федерації шахів України Артем Сачук

Під час бойових дій загинув 38-річний віцепрезидент Федерації шахів України Артем Сачук. Він з перших днів повномасштабного російського вторгнення пішов захищати країну.

Що відомо про Артема Сачука

Після російського вторгнення Сачук пішов на війну добровольцем. В ЗСУ загиблий був командиром взводу, ТВО командира роти, зампотехом БТГр і ТВО начальника служби РАО.

У квітні 2023 року за свої здобутки на війні Сачука нагородили медаллю "За військову службу Україні". Цю нагороду вручають за особисту мужність, виявлену в захисті України.

Додамо, що раніше Сачук був відомий не тільки через обійману посаду в Федерації шахів України, а і як кандидат у майстри спорту та організатор національних й міжнародних змагань.

На визвольній війні проти російських окупантів загинув український воїн-доброволець Артем Сачук — відомий шаховий діяч, кандидат у майстри спорту, віцепрезидент Федерації шахів України, організатор багатьох усеукраїнських та міжнародних змагань, — йдеться в повідомленні Федерації шахів. Поширити

Іноземці воюють проти РФ в Україні

На боці України, захищаючи її незалежність та суверенітет від російських загарбників, воюють добровольці з різних країн. На жаль, внаслідок бойових дій є жертви серед іноземних бійців.

Нещодавно на фронті поблизу Лимана загинув доброволець з Латвії. Причиною трагедії став удар російського безпілотника.

Також 12 жовтня стало відомо про загибель парамедика-волонтера з Данії. Він допомагав українцям з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Окрім цього в Україні знайшли тіло 36-річного добровольця з Великої Британії Деніела Берка. Його вважали зниклим безвісти.

Колишній десантник Деніел Берк із Південного Манчестера був оголошений зниклим безвісти 16 серпня. Про зникнення повідомила його родина, яка не знала, де він, та вважала, що він приїхав в Україну.

Поліція Великого Манчестера заявила, що співпрацює з родиною Берка та українською владою, щоб підтримати офіційну ідентифікацію та повернути його тіло до Великої Британії.