На фронте погиб вице-президент Федерации шахмат Украины Артем Сачук

Во время боевых действий погиб 38-летний вице-президент Федерации шахмат Украины Артем Сачук. Он с первых дней полномасштабного русского вторжения пошел защищать страну.

Что известно об Артеме Сачуке

После российского вторжения Сачук ушел на войну добровольцем. В ВСУ погибший был командиром взвода, ТИО командира роты, зампотехом БТГр и ТИО начальника службы РАО.

В апреле 2023 за свои достижения на войне Сачука наградили медалью "За военную службу Украине". Эту награду вручают за личное мужество, проявленное в защите Украины.

Добавим, что ранее Сачук был известен не только из-за занимаемой должности в Федерации шахмат Украины, но и как кандидат в мастера спорта и организатор национальных и международных соревнований.

На освободительной войне против российских окупантов погиб украинский воин-добровольец Артем Сачук — известный шахматный деятель, кандидат в мастера спорта, вице-президент Федерации шахмат Украины, организатор многих всеукраинских и международных соревнований, — говорится в сообщении Федерации шахмат. Поделиться

Иностранцы воюют против РФ в Украине

На стороне Украины, защищая ее независимость и суверенитет от российских захватчиков, воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, в результате боевых действий есть жертвы среди иностранных бойцов.

Недавно на фронте близ Лимана погиб доброволец из Латвии. Причиной трагедии стал удар российского беспилотника.

Также 12 октября стало известно о гибели парамедика-волонтера из Дании. Он помогал украинским с начала полномасштабного вторжения РФ.

Кроме этого, в Украине нашли тело 36-летнего добровольца из Великобритании Дэниела Берка. Его считали пропавшим без вести.

Бывший десантник Дэниел Берк из Южного Манчестера был объявлен пропавшим без вести 16 августа. Об исчезновении сообщила его семья, которая не знала, где он, и считала, что он приехал в Украину.

Полиция Великого Манчестера заявила, что сотрудничает с семьей Берка и украинскими властями, чтобы поддержать официальную идентификацию и вернуть его тело в Великобританию.