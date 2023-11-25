На фронте погиб бывший политзаключенный режима Януковича Сергей Павличенко

На войне в Украине погиб общественный активист, бывший политзаключенный и болельщик "Динамо" Сергей Павличенко.

Что известно о Сергее Павличенко

Он был бойцом 78-го полка ДШУ. Погиб 18 ноября в районе села Вербовое, Запорожской области.

Снова черная весть с фронта всколыхнула нашу общину. Страшная, жестокая война унесла жизни еще одного защитника Украины. Небесное войско пополнил общественный активист и болельщик «Динамо» Сергей Павличенко, – написали в футбольном клубе. Поделиться

Что известно о суде Павличенко

В 2012 году Голосеевский райсуд Киева приговорил Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, а его сыну Сергею к 13 годам лишения свободы. Их обвиняли в убийстве судьи Сергея Зубкова.

В своей жалобе на приговор Павличенко просили тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело против следователя столичной прокуратуры. По их утверждению, он сфальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей. Также обвиняемые заявляли, что к ним применяли пытки.

Павличенко были уволены в феврале 2014 года - во исполнение постановления Верховной Рады Украины "Об увольнении политзаключенных", которое предусматривало увольнение 23 человек по всей Украине.

За время, когда Павличенко были осуждены, фанаты "Динамо" проводили акции с требованием отпустить политзаключенных. На каждом матче киевлян фаны вывешивали баннеры с призывом "свободу Павличенко".