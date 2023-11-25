На фронті загинув колишній політвʼязень режиму Януковича Сергій Павліченко
Категорія
Україна
Дата публікації

На фронті загинув колишній політвʼязень режиму Януковича Сергій Павліченко

Сергій Павліченко
Джерело:  ФК Динамо Київ

На війні в Україні загинув громадський активіст, колишній політвʼязень та уболівальник «Динамо» Сергій Павліченко.

Що відомо про Сергія Павліченко

Він був бійцем 78-го полку ДШВ. Загинув 18 листопада в районі села Вербове, Запорізької області.

Знову чорна звістка з фронту сколихнула нашу громаду. Страшна, жорстока війна забрала життя ще одного захисника України. Небесне військо поповнив громадський активіст та уболівальник «Динамо» Сергій Павліченко, – написали в футбольному клубі.

Що відомо про суд Павліченків

У 2012 році Голосіївський райсуд Києва засудив Дмитра Павліченка до довічного ув’язнення, а його сина Сергія до 13 років позбавлення волі. Їх звинувачували у вбивстві судді Сергія Зубкова.

У своїй скарзі на вирок Павліченки просили тодішнього генпрокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури. За їхнім твердженням він сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків. Також обвинувачені заявляли, що до них застосовували тортури.

Павліченки були звільнені у лютому 2014 року - на виконання постанови Верховної Ради України "Про звільнення політв'язнів", яка передбачала звільнення 23 людей по всій Україні.

Протягом часу, коли Павліченки були засуджені, фанати "Динамо" проводили акції з вимогою відпустити політв'язнів. На кожному матчі киян фани вивішували банери із закликом: "свободу Павліченкам".

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