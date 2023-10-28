В боях за Украину погиб участник группы "Сердечный приступ" Михаил Балахтар

В боях за Украину положил свою жизнь участник черновицкого поп-панк-группы "Сердечный приступ" Михаил Балахтар "Майкл". До полномасштабного вторжения РФ он был известен как битмейкер и барабанщик.

Что известно о гибели Михаила Балахтара

От российской агрессии погиб наш самый талантливый барабанщик Майкл. Спасибо, Мишка, за весь твой вклад в развитие украинского панк-рока! Сколько фестивалей мы могли зажечь драйвом и энергетикой. Нереальная потеря, с которой придется жить. Почивай с миром, Мишань! Слава Герою! – написали участники группы. Поделиться

Музыканты с теплом вспоминают о герое, называя Михаила "добрым, открытым, иногда по-милому наивным, но целеустремленным и преданным".

Сообщается, что у Михаила остались жена и ребенок.

К слову, Михаил Балахтар был одним из основателей группы "Сердечный приступ". Его создали в 2004 году в Черновцах. За время своего существования музыканты выпустили три студийных альбома.

На Аскольдовой могиле в Киеве создадут Национальный пантеон Героев Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию по созданию Национального Пантеона Героев Украины в парке "Аскольдова могила" в Киеве.

Зеленский решил направить эту петицию премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой поручить местным властям проработать вопрос о пантеоне Героев на "Аскольдовой могиле". Шмигаль должен провести профессиональные и общественные консультации по этому поводу и сообщить результатам Зеленскому.

Президент также отметил, что сегодня Министерство культуры совместно с Украинским институтом национальной памяти прорабатывают проект концепции Мемориала украинских героев.