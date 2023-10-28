У боях за Україну загинув учасник гурту "Серцевий напад" Михайло Балахтар

У боях за Україну поклав своє життя учасник чернівецького поп-панк-гурту "Серцевий напад" Михайло Балахтар "Майкл". До повномасштабного вторгнення РФ він був відомий як біт-мейкер та барабанщик.
Що відомо про загибель Михайла Балахтара
Музиканти з теплом згадують про героя, називаючи Михайла "добрим, відкритим, іноді по-милому наївним, але цілеспрямованим і відданим".
Повідомляється, що у Михайла залишилися дружина та дитина.
До слова, Михайло Балахтар був одним із засновників гурту "Серцевий напад". Його створили у 2004 року в Чернівцях. За час свого існування музиканти випустили три студійні альбоми.
На Аскольдовій могилі в Києві створять Національний пантеон Героїв України
Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію щодо створення Національного Пантеону Героїв України в парку "Аскольдова могила" в Києві.
Зеленський вирішив надіслати цю петицію премʼєр-міністру Денису Шмигалю з проханням доручити місцевій владі опрацювати питання про пантеон Героїв на "Аскольдовій могилі". Шмигаль має провести фахові й громадські консультації з цього приводу та повідомити про результати Зеленському.
Президент також зазначив, що на сьогодні Міністерство культури спільно з Українським інститутом національної пам’яті опрацьовують проєкт концепції Меморіалу українських героїв.
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