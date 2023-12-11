На фронті загинув український актор Андрій Павленко

На фронті загинув актор та режисер-документаліст Андрій Павленко. Він приєднався до ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення.
На війні загинув актор Андрій Павленко
На фронті загинув український актор, режисер та військовослужбовець Андрій Павленко. Про це повідомила його дружина та акторка Дар’я Орєхова.
На загибель Андрія відреагували також представники театральної спільноти. Зокрема, актор Дикого театру Олесь Каціон.
Що відомо про Андрія Павленка
Андрій Павленко – український актор, фільмографія якого налічує більш ніж півсотні серіалів та фільмів. Серед найпопулярніших кінострічок, в яких Андрій брав участь: "Жіночий лікар", "Дев’ять життів Нестора Махна", "Ілюзія страху", "1941", "Лист очікування".
У фільмографії Павленка 69 робіт у різних фільмах і серіалах.
Актор також працював у Театрі на Подолі. У Павленка залишилось двоє дітей.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-