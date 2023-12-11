На фронті загинув український актор Андрій Павленко

На фронті загинув актор та режисер-документаліст Андрій Павленко. Він приєднався до ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення.

На війні загинув актор Андрій Павленко

На фронті загинув український актор, режисер та військовослужбовець Андрій Павленко. Про це повідомила його дружина та акторка Дар’я Орєхова.

Війна нікого не шкодує...війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю згодом! Р.S. я буду дуже сумувати за тобою коханий..., – написала Орєхова. Поширити

На загибель Андрія відреагували також представники театральної спільноти. Зокрема, актор Дикого театру Олесь Каціон.

Друзі… Вчора пішов від нас у засвіти Андрій Павленко. Друг, талановитий актор, режисер-документаліст, військовослужбовець Збройних Сил України, люблячий батько та справжній патріот України. Це жахливе потрясіння для всіх, хто його знав. Поширити

Що відомо про Андрія Павленка

Андрій Павленко – український актор, фільмографія якого налічує більш ніж півсотні серіалів та фільмів. Серед найпопулярніших кінострічок, в яких Андрій брав участь: "Жіночий лікар", "Дев’ять життів Нестора Махна", "Ілюзія страху", "1941", "Лист очікування".

У фільмографії Павленка 69 робіт у різних фільмах і серіалах.

Актор також працював у Театрі на Подолі. У Павленка залишилось двоє дітей.