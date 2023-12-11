На фронте погиб украинский актер Андрей Павленко

На фронте погиб актер и режиссер-документалист Андрей Павленко. Он присоединился к ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения.

На войне погиб актер Андрей Павленко

На фронте погиб украинский актер, режиссер и военнослужащий Андрей Павленко. Об этом сообщила его супруга и актриса Дарья Орехова.

Война никого не жалеет…война забирает наших родных и любимых! Война забрала Андрея Павленко. День прощания с Андреем сообщу со временем! Р.S. я буду очень скучать по тебе любимый... – написала Орехова. Поделиться

На гибель Андрея отреагировали также представители театрального сообщества. В частности, актер Дикого театра Олесь Кацион.

Друзья… Вчера ушел от нас в засветы Андрей Павленко. Друг, талантливый актер, режиссер-документалист, военнослужащий Вооруженных сил Украины, любящий отец и настоящий патриот Украины. Это ужасное потрясение для всех, кто его знал. Поделиться

Что известно об Андрее Павленко

Андрей Павленко – украинский актер, фильмография которого насчитывает более полусотни сериалов и фильмов. Среди самых популярных кинолент, в которых Андрей участвовал: "Женский врач", "Девять жизней Нестора Махно", "Иллюзия страха", "1941", "Письмо ожидания".

В фильмографии Павленко 69 работ в разных фильмах и сериалах.

Актер также работал в Театре на Подоле. У Павленко осталось двое детей.