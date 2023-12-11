На фронте погиб украинский актер Андрей Павленко

На фронте погиб актер и режиссер-документалист Андрей Павленко. Он присоединился к ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения.
На войне погиб актер Андрей Павленко
На фронте погиб украинский актер, режиссер и военнослужащий Андрей Павленко. Об этом сообщила его супруга и актриса Дарья Орехова.
На гибель Андрея отреагировали также представители театрального сообщества. В частности, актер Дикого театра Олесь Кацион.
Что известно об Андрее Павленко
Андрей Павленко – украинский актер, фильмография которого насчитывает более полусотни сериалов и фильмов. Среди самых популярных кинолент, в которых Андрей участвовал: "Женский врач", "Девять жизней Нестора Махно", "Иллюзия страха", "1941", "Письмо ожидания".
В фильмографии Павленко 69 работ в разных фильмах и сериалах.
Актер также работал в Театре на Подоле. У Павленко осталось двое детей.
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