На фронте погиб украинский актер Богдан Колесник
Категория
Украина
Дата публикации

На фронте погиб украинский актер Богдан Колесник

Актер
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Источник:  Госкино

На фронте 23 декабря погиб актер кино и театра Богдан Колесник. Выполняя боевую задачу, военный получил смертельные ранения.

Что известно о Богдане Колеснике

После начала полномасштабного вторжения актер присоединился к рядам Территориальной обороны, а позже попал на передовую. Он активно вел социальные сети и приобщался к благотворительному собранию на автомобили и дроны для военных.

Еще одна потеря… Выполняя боевую задачу, сегодня погиб наш коллега, талантливый украинский актер Богдан Колесник. Светлая память нашему Герою! Остались жена и маленькая дочь… Глубокие соболезнования близким Богдана!, – написала актриса Ольга Сумская.

Богдан Колестик родился в Кривом Роге, окончил Киевский театральный университет имени Карпенко-Карого.

Он играл в таких сериалах, как "СуперКопы", "Опер по вызову", "Топтун", "Маэстро" и "Выходите без звонка". Работал в театре "Личности", Луганском академическом театре и в Украинском Современном Театре.

В ДТП погиб известный украинский актер Роман Новак

23 декабря в автомобильной катастрофе погиб 24-летний украинский актер Роман Новак - звезда "Молодого театра" Киева.

По словам коллег актера, молодой человек погиб в ДТП в столице в Киеве. К моменту смерти ему было 24 года.

Коллега артиста Ася Марциновская также подтвердила, что вместе с Романом Новаком погиб его родной брат. Это случилось, когда они ехали на встречу к маме.

Роман Новак был одной из молодых звезд "Молодого театра" Киева и запомнился зрителям участием во многих спектаклях.

Среди его творческого репертуара "Инъекция бессмертия", "Кролик Харви", "Осенний блюз", "Коварство и любовь", "Саломея", "Сон в летнюю ночь", "Homo ferus, или стерва – любовь", "Цап" -ка-цап", "Шинель".

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