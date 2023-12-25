На фронте погиб украинский актер Богдан Колесник

На фронте 23 декабря погиб актер кино и театра Богдан Колесник. Выполняя боевую задачу, военный получил смертельные ранения.
Что известно о Богдане Колеснике
После начала полномасштабного вторжения актер присоединился к рядам Территориальной обороны, а позже попал на передовую. Он активно вел социальные сети и приобщался к благотворительному собранию на автомобили и дроны для военных.
Богдан Колестик родился в Кривом Роге, окончил Киевский театральный университет имени Карпенко-Карого.
Он играл в таких сериалах, как "СуперКопы", "Опер по вызову", "Топтун", "Маэстро" и "Выходите без звонка". Работал в театре "Личности", Луганском академическом театре и в Украинском Современном Театре.
В ДТП погиб известный украинский актер Роман Новак
23 декабря в автомобильной катастрофе погиб 24-летний украинский актер Роман Новак - звезда "Молодого театра" Киева.
По словам коллег актера, молодой человек погиб в ДТП в столице в Киеве. К моменту смерти ему было 24 года.
Коллега артиста Ася Марциновская также подтвердила, что вместе с Романом Новаком погиб его родной брат. Это случилось, когда они ехали на встречу к маме.
Роман Новак был одной из молодых звезд "Молодого театра" Киева и запомнился зрителям участием во многих спектаклях.
Среди его творческого репертуара "Инъекция бессмертия", "Кролик Харви", "Осенний блюз", "Коварство и любовь", "Саломея", "Сон в летнюю ночь", "Homo ferus, или стерва – любовь", "Цап" -ка-цап", "Шинель".
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