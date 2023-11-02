Екснаречена Меттью Перрі наважилася на відверте зізнання після смерті актора

За словами колишньої дівчини актора Меттью Перрі, він завдавав їй багато болю. Попри це, Моллі Гурвіц дуже вдячна йому за досвід.
Колишня наречена Меттью Перрі більше не приховує правду про їхні стосунки
Як стверджує дівчина, їхні стосунки з актором тривали з 2018 по 2021 рік. На момент смерті у 54 роки Меттью був холостяком.
Моллі розповідає, що 3 роки тому зірка освідчився їй, однак весілля так і не відбулося, оскільки за 6 місяців вони вирішили розірвати стосунки.
Гурвіц досі не хоче розкривати причину цього рішення.
За словами дівчини, вони завжди обожнювали проводити час разом. Інколи закохані навіть передивлялися серіал "Друзі", де коханий Гурвіц зіграв Чендлера Бінга.
Меттью Перрі не був ідеальним у цих стосунках
Екснаречена зірки не приховує, що дуже його любила, попри те, що він доволі часто був з нею вкрай жорстоким.
Дівчина звертає увагу, що все одно вдячна Меттью Перрі за досвід, який отримала, бувши його коханою
Нагадаємо, вночі 29 жовтня пішов з життя всесвітньо відомий голлівудський актор Меттью Перрі.
Причина його смерті досі невідома.
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