Екснаречена Меттью Перрі наважилася на відверте зізнання після смерті актора

За словами колишньої дівчини актора Меттью Перрі, він завдавав їй багато болю. Попри це, Моллі Гурвіц дуже вдячна йому за досвід.

Колишня наречена Меттью Перрі більше не приховує правду про їхні стосунки

Як стверджує дівчина, їхні стосунки з актором тривали з 2018 по 2021 рік. На момент смерті у 54 роки Меттью був холостяком.

Моллі розповідає, що 3 роки тому зірка освідчився їй, однак весілля так і не відбулося, оскільки за 6 місяців вони вирішили розірвати стосунки.

Гурвіц досі не хоче розкривати причину цього рішення.

За словами дівчини, вони завжди обожнювали проводити час разом. Інколи закохані навіть передивлялися серіал "Друзі", де коханий Гурвіц зіграв Чендлера Бінга.

Він хотів би, щоб світ говорив про те, який він талановитий… Коли вийшла зустріч "Друзів" , ми переглянули шоу разом. Іноді вони перемотували й вивчали сцени. Нас об'єднувала повага та почуття гумору. Бути з ним, коли він знову відкривав свій талант, було чарівно, – зізнається Моллі. Поширити

Меттью Перрі вперше показав фото своєї нареченої Моллі Гурвіц

Меттью Перрі не був ідеальним у цих стосунках

Екснаречена зірки не приховує, що дуже його любила, попри те, що він доволі часто був з нею вкрай жорстоким.

Я любила його глибше, ніж могла собі уявити. Але він був складним і завдавав такого болю, якого я ніколи не відчувала. Ніхто в моєму дорослому житті не справив на мене більшого впливу, ніж Меттью Перрі, – розповідає Моллі. Поширити

Дівчина звертає увагу, що все одно вдячна Меттью Перрі за досвід, який отримала, бувши його коханою

Метті, я відчуваю полегшення, що ти в спокої, – підсумувала вона. Поширити

Нагадаємо, вночі 29 жовтня пішов з життя всесвітньо відомий голлівудський актор Меттью Перрі.

Причина його смерті досі невідома.