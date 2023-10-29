Пішов з життя зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі

Що відомо про смерть Меттью Перрі

Американо-канадський актор Меттью Перрі, який став однією з найяскравіших зірок Голлівуду завдяки ролі Чендлера Бінга у серіалі "Друзі", пішов з життя у віці 54 років.

Згідно з даними видань TMZ і Daily Mail, які посилаються на своїх інсайдерів, Перрі знайшли мертвим у джакузі, у своєму будинку в Лос-Анджелесі в суботу 28-го жовтня.

Зірку без ознак життя знайшов його помічник, якого не було поруч близько 2 годин.

Він одразу викликав 911, однак врятувати актора не вдалося.

Журналістам також вдалося дізнатися, що вранці цього дня у Перрі було 2-годинне заняття піклболом, після чого він повернувся додому, а свого асистента відправив у справах.

За попередніми даними, Меттью Перрі потонув у власній ванні.

Окрім того, наголошується, що на місці події не було виявлено наркотиків та ознак насильницької смерті. Уже розпочалося офіційне розслідування причин смерті актора.

Меттью Перрі не приховував, що має залежності

Не можна також не згадати, рік тому актор відверто зізнавався пресі, як його мало не вбили наркотики та алкоголь.

За словами зірки, після цього інциденту він провів 2 тижні в комі та 5 місяців у лікарні.

Окрім того, про нелегку боротьбу зі своїми залежностями Меттью докладно розповів у мемуарах під назвою "Друзі, коханці та великі жахливі речі".

Що важливо розуміти, Меттью Перрі витратив близько 9 мільйонів доларів на те, щоб позбутися алко- та наркозалежності.