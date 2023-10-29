Ушел из жизни звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри

Что известно о смерти Мэттью Перри

Американо-канадский актер Мэттью Перри, который стал одной из самых ярких звезд Голливуда благодаря роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья", ушел из жизни в возрасте 54 лет.

Согласно данным изданий TMZ и Daily Mail, ссылающихся на своих инсайдеров, Перри нашли мертвым в джакузи, в своем доме в Лос-Анджелесе в субботу 28 октября.

Звезду без признаков жизни нашел его помощник, которого не было рядом около 2 часов.

Он сразу вызвал 911, однако спасти актера не удалось.

Журналистам также удалось узнать, что утром этого дня у Перри было 2-часовое занятие по пикболболу, после чего он вернулся домой, а своего ассистента отправил по делам.

По предварительным данным, Мэттью Перри утонул в собственной ванне.

Кроме того, указано, что на месте происшествия не были обнаружены наркотики и признаки насильственной смерти. Уже начато официальное расследование причин смерти актера.

Мэттью Перри не скрывал, что у него есть зависимости

Нельзя также не вспомнить о том, что год назад актер откровенно признавался прессе, как его чуть не убили наркотики и алкоголь.

По словам звезды, после этого инцидента он провел 2 недели в коме и 5 месяцев в больнице.

Кроме того, о нелегкой борьбе со своими зависимостями Мэттью подробно рассказал в мемуарах под названием "Друзья, любовники и большие ужасающие вещи".

Что важно понимать, Мэттью Перри потратил около 9 миллионов долларов на то, чтобы избавиться от алко- и наркозависимости.