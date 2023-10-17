Умер Сергей Сивохо

Утром 17 октября ушел из жизни бывший игрок КВН, украинский актер и политик Сергей Сивохо.

Что известно о смерти Сергея Сивохо

Его сердце остановилось на 55-м году жизни.

Об этом сообщила 17 октября близкая подруга Сивохо Светлана Бердецкая на своей странице в социальной сети.

Сейчас каждый день очень сложный, но сегодня мне особенно плохо. Сегодня в 5:40 утра умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, великий друг Израиля, отличный артист Сергей Анатольевич Сивохо. Мне будет тебя очень не хватать. Вечная память Сергею, – написала она. Поделиться

Кроме того, сообщается, что информацию о смерти Сивохо подтвердила украинским журналистам пресс-служба артиста.

Нельзя не упомянуть о том, что едва ли не первыми о смерти Сивохо начали писать российские средства массовой пропаганды.

В своих сообщениях они утверждали, что он умер в оккупированном Донецке.

Что известно о политической деятельности Сивохо

В 2014 году он был участником Антимайдана на стороне “Партии регионов” против Революции Достоинства.

Во время президентских выборов 2019 года активно поддерживал кандидата Владимира Зеленского.

4 года назад Сергей Сивохо баллотировался от партии "Слуга народа".

С 21 октября 2019 года по март 2020 года был советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.