Умер Сергей Сивохо

Утром 17 октября ушел из жизни бывший игрок КВН, украинский актер и политик Сергей Сивохо.
Что известно о смерти Сергея Сивохо
Его сердце остановилось на 55-м году жизни.
Об этом сообщила 17 октября близкая подруга Сивохо Светлана Бердецкая на своей странице в социальной сети.
Кроме того, сообщается, что информацию о смерти Сивохо подтвердила украинским журналистам пресс-служба артиста.
Нельзя не упомянуть о том, что едва ли не первыми о смерти Сивохо начали писать российские средства массовой пропаганды.
В своих сообщениях они утверждали, что он умер в оккупированном Донецке.
Что известно о политической деятельности Сивохо
В 2014 году он был участником Антимайдана на стороне “Партии регионов” против Революции Достоинства.
Во время президентских выборов 2019 года активно поддерживал кандидата Владимира Зеленского.
4 года назад Сергей Сивохо баллотировался от партии "Слуга народа".
С 21 октября 2019 года по март 2020 года был советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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