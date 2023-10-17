Помер Сергій Сивохо

Вранці 17 жовтня пішов з життя колишній гравець КВК, український актор та політик Сергій Сивохо.

Що відомо про смерть Сергія Сивохо

Його серце зупинилося на 55-му році.

Про це повідомила 17 жовтня близька подруга Сивохо Світлана Бердецька на своїй сторінці у соціальній мережі.

Зараз кожен день дуже тяжкий, але сьогодні мені особливо погано. Сьогодні о 5:40 ранку помер мій добрий друг, ніжно любима мною людина, великий друг Ізраїлю, чудовий артист Сергій Анатолійович Сивохо. Мені буде тебе дуже бракувати. Вічна пам'ять Сергію, - написала вона. Поширити

Окрім того, зазначається, що інформацію про смерть Сивохо українським журналістам підтвердила пресслужба артиста.

Не можна також не згадати про те, що чи не першими про смерть Сивохо почали писати російські засоби масової пропаганди.

У своїх повідомленнях вони стверджували, що він нібито помер в окупованому Донецьку.

Що відомо про політичну діяльність Сивохо

У 2014 році він був учасником Антимайдану на боці Партії регіонів проти Революції гідності.

Під час президентських виборів 2019 року активно підтримував кандидата Володимира Зеленського.

4 роки тому Сергій Сивохо балотувався від партії "Слуга народу".

З 21 жовтня 2019 по березень 2020 року був радником секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.