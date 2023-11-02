По словам бывшей девушки актера Мэттью Перри, он причинил ей много боли. Несмотря на это, Молли Гурвиц очень благодарна ему за опыт.
Бывшая невеста Мэттью Перри больше не скрывает правду об их отношениях
Как утверждает девушка, их отношения с актером продолжались с 2018 по 2021 год. На момент смерти в 54 года Мэттью был холостяком.
Молли рассказывает, что 3 года назад звезда сделала предложение ей, однако свадьба так и не состоялась, поскольку через 6 месяцев они решили разорвать отношения.
Гурвиц до сих пор не желает раскрывать причину этого решения.
По словам девушки, они всегда обожали проводить время вместе. Иногда влюбленные даже просматривали сериал "Друзья", где любимый Гурвиц сыграл Чендлера Бинга.
Мэттью Перри не был идеальным в этих отношениях
Экс-невеста звезда не скрывает, что очень его любила, несмотря на то, что он довольно часто был с ней крайне жестоким.
Девушка обращает внимание на то, что все равно благодарна Мэтью Перри за опыт, который получила, будучи его любимой.
Напомним, ночью 29 октября ушел из жизни всемирно известный голливудский актер Мэттью Перри.
Причина его смерти до сих пор неизвестна.
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