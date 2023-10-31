Мы — семья. Актеры сериала "Друзья" выступили с совместным заявлением после смерти Мэттью Перри

Актеры сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер почтили память своего покойного коллеги и друга Мэттью Перри.
Актеры "Друзей" почтили Мэттью Перри
Через два дня после внезапной смерти Мэттью Перри, его коллеги по актерскому составу хитового телесериала – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер – выступили с совместным заявлением.
Актеры добавили, что их "мысли и любовь с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто любил его во всем мире".
Что известно о смерти Мэтью Перри
28 октября актера Мэттью Перри обнаружили мертвым в своем доме в районе Лос-Анджелеса. Ему было 54.
По данным TMZ, источники в правоохранительных органах указали, что наркотиков на месте происшествия не обнаружено. Также не было никаких признаков насилия.
Причины смерти пока не известны.
Помимо сериала "Друзья", Перри известен ролями в фильмах «Мошенники», «Танго втроем», «Девять ярдов» и «Папе снова 17».
Недавно он опубликовал автобиографию «Друзья, любовницы и одна большая ужасная вещь», в которой рассказал о своей борьбе с зависимостями.
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