Мы — семья. Актеры сериала "Друзья" выступили с совместным заявлением после смерти Мэттью Перри
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Мы — семья. Актеры сериала "Друзья" выступили с совместным заявлением после смерти Мэттью Перри

Друзья
Читати українською
Источник:  People

Актеры сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер почтили память своего покойного коллеги и друга Мэттью Перри.

Актеры "Друзей" почтили Мэттью Перри

Через два дня после внезапной смерти Мэттью Перри, его коллеги по актерскому составу хитового телесериала – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер – выступили с совместным заявлением.

Мы все очень опустошены потерей Мэттью. Мы были больше, чем просто товарищами по актерскому составу. Мы – семья. Есть так много, что можно сказать, но сейчас нам нужна минута, чтобы погрустить и пережить эту непостижимую потерю. Со временем мы скажем больше, когда сможем.

Актеры добавили, что их "мысли и любовь с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто любил его во всем мире".

Что известно о смерти Мэтью Перри

28 октября актера Мэттью Перри обнаружили мертвым в своем доме в районе Лос-Анджелеса. Ему было 54.

По данным TMZ, источники в правоохранительных органах указали, что наркотиков на месте происшествия не обнаружено. Также не было никаких признаков насилия.

Причины смерти пока не известны.

Помимо сериала "Друзья", Перри известен ролями в фильмах «Мошенники», «Танго втроем», «Девять ярдов» и «Папе снова 17».

Недавно он опубликовал автобиографию «Друзья, любовницы и одна большая ужасная вещь», в которой рассказал о своей борьбе с зависимостями.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Вышел полноценный трейлер спецвыпуска культового сериала "Друзья"
Вышел полноценный трейлер спецвыпуска культового сериала "Друзья"
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Ушел из жизни звезда сериала "Друзья" Джеймс Тайлер
Ушел из жизни звезда сериала "Друзья" Джеймс Тайлер
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Ушел из жизни звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри
Мэттью Перри

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.