Ми — сім’я. Актори серіалу "Друзі" виступили зі спільною заявою після смерті Меттью Перрі

Актори серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан і Девід Швіммер вшанували пам’ять свого покійного колеги та друга Меттью Перрі.

Актори “Друзів” вшанували Меттью Перрі

Через два дні після раптової смерті Меттью Перрі, його колеги по акторському складу хітового телесеріалу — Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан і Девід Швіммер — виступили з спільною заявою.

Ми всі дуже спустошені втратою Меттью. Ми були більше, ніж просто товаришами по акторському складу. Ми — сім’я. Є так багато, що можна сказати, але зараз нам треба хвилина, щоб посумувати та пережити цю незбагненну втрату. Згодом ми скажемо більше, коли зможемо. Поширити

Актори додали, що їхні “думки та любов із родиною Метті, його друзями та всіма, хто любив його в усьому світі”.

Що відомо про смерть Меттю Перрі

28 жовтня актори Меттью Перрі знайшли мертвим у своєму будинку в районі Лос-Анджелеса. Йому було 54.

За даними TMZ, джерела в правоохоронних органах вказали, що наркотиків на місці події не виявлено. Також не було жодних ознак насильства.

Причини смерті поки невідомі.

Окрім серіалу "Друзі", Перрі відомий ролями у фільмах «Шахраї», «Танго втрьох», «Девʼять ярдів» та «Татові знову 17».

Нещодавно він опублікував автобіографію «Друзі, кохані і одна велика жахлива річ» у якій розповів про свою боротьбу з залежностями.