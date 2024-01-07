Режим Путіна тримається на залякуванні населення та репресіях — FT

У березні цього року в Росії мають пройти президентські вибори, на який очікувано має перемогти кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін, влада якого тримається на залякуванні населення, поширенні брехні через пропаганду та репресіях.

Що відомо про ключові стовпи влади Путіна в РФ

Журналісти видання зазначають, що президентські вибори в РФ демонструють кілька цікавих аспектів путінського режиму.

Зокрема, серед них, підлабузництво, переслідування, вульгарність та поширення теорій змов.

Автори матеріалу підкреслюють, що новий термін Путіна при владі дасть змогу кремлівському диктатору за тривалістю перебування на посту російського лідера перевершити навіть Йосипа Сталіна.

Мета виборів не просто продемонструвати, що Путін повністю контролює ситуацію, а також "узаконити" напад на Україну. Примушуючи росіян брати участь у голосуванні, результат якого вирішено наперед, влада хоче показати, що спирається на мовчазну згоду або, краще сказати, активну підтримку народу, - пояснюють аналітики видання. Поширити

У матеріалі підкреслюється, що за давньою традицією ще з радянських часів підтримка диктатора переважно набуває форми підлабузництва.

При цьому за підлабузництвом також слідують репресії.

Одним з найбільш яскравих прикладів був арешт режимом кремлівського диктатора опозиціонера Олексія Навального.

Третьою особливістю російської політичної культури при Путіні стало використання в офіційних колах нецензурної лексики.

Російський диктатор задав новий тон у 1999 році, незадовго до свого вступу на посаду президента. Тоді він поклявся знищити, так би мовити, "чеченських сепаратистів".

Як і навіщо Кремль поширює теорії змови

Путінська Росія також заполонена теоріями змови, одні з яких з легкістю потрапили до "народної" культури, а інші – почали пропагуватися владою.

Одна з найдивніших була озвучена минулого року секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим. Він стверджував, що США добиваються поразки Росії в Україні, тому що американці побоюються виверження Єллоустонського супервулкану у Вайомінгу і хочуть переселитися до Східної Європи та Сибіру, - зазначають автори матеріалу. Поширити

Ще одною популярною теорією змови, яку активно поширює та підтримує кремлівська пропаганда, є припущення, що провідні західні країни світу планують скоротити населення планети до 1 млрд заради економії наявних ресурсів.

Втім, загальним для всіх подібних концепцій є твердження, що Захід нібито прагне розвалити Росію як країну.